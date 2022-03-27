На запад Украины эвакуировали уже 90 предприятий — Finance.ua
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На запад Украины эвакуировали уже 90 предприятий

Сегодня 19:27Личные финансы
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На запад Украины эвакуировали уже 90 предприятийНа запад Украины эвакуировали уже 90 предприятий
89 предприятий из разных регионов Украины уже перемещены в западные области в рамках программы эвакуации из зоны боевых действий.
Об этом написал народный депутат Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram.
«Постоянно работаем над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий на запад нашего государства. Уже 89 предприятий перемещено», — написал Гетманцев.
Из этого количества 47 предприятий уже работают, добавил он.
В целом по состоянию на 27 марта власти получили 1120 заявок от компаний, 368 из них уже передано на транспортировку.
Нардеп напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылке.
Также Гетманцев попросил приобщиться к логистике тех, кто может помочь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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