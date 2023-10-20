На Закарпатье разоблачили взяточников в сфере образования — ОВА Сегодня 19:45 — Криминал

Очередной коррупционный кейс разоблачили правоохранители на Закарпатье. На получении взяток погорели педагоги из Ужгорода и Хуста. О задержании рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, передает УНН.

«Фигуранты указанных дел задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовятся уведомления о подозрении в совершении преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ч. 3 ст. 368 УК Украины, и избрание меры пресечения. Держим курс для победы на фронте над оккупантами и в глубине страны над коррупционерами», — отметил Виктор Микита.

По данным главы Закарпатской ОВА, 19 октября в Ужгороде сотрудники СБУ, Нацполиции и прокуратуры «на горячем», во время получения взятки, поймали заведующего кафедрой военной подготовки Ужгородского национального университета Василия Олейника.

Согласно информации Виктора Микиты, педагог наладил схему систематического получения денег от слушателей кафедры за их отсутствие на практических занятиях. Сумма «отгула» составляла от 300 до 500 долларов США в зависимости от количества пропущенных занятий.

Таким образом, за обучающий семестр завкафедры получал около 10−15 тыс. долларов.

Еще одного взяточника стражи порядка разоблачили в Хусте. Там задержали главу вступительной комиссии, заведующего кафедрой социальной работы Карпатского института предпринимательства «Украина» Ивана Шинкаря.

По данным правоохранителей, он наладил систему с фиктивным оформлением на обучение мужчин призывного возраста, чтобы они имели основание на отсрочку от прохождения военной службы.

В настоящее время обоих фигурантов задержали. За содеянное им грозит штраф от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до двух лет.

УНН По материалам:

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