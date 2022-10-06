На YouTube еще одна функция станет платной — Finance.ua

На YouTube еще одна функция станет платной Сегодня 23:50 — Технологии&Авто

На YouTube еще одна функция станет платной

Платформа планирует переводить некоторые бесплатные функции в пакет Premium, пишет Business Insider.

YouTube собирается тестировать потоковую передачу 4K в качестве платной функции YouTube Premium. Разрешение 4K в настоящее время доступно для всех, однако у Twitter и Reddit некоторые пользователи платформы рассказывают, что YouTube просит их обновиться и принять участие в «эксперименте» с платными функциями.

Официальная учетная запись службы поддержки в Twitter TeamYouTube сообщил пользователям, что «ваша часть нашего эксперимента состоит в том, чтобы лучше узнать о преимуществах функций для зрителей Premium и non-Premium». Далее TeamYouTube попросил пользователей поделиться своим мнением о его функциях, чтобы компания могла «внести улучшения».

Чтобы использовать YouTube Premium, включающий просмотр видео без рекламы и прослушивание музыки, пользователи должны оформить подписку. Стоимость варьируется: в Украине индивидуальная подписка будет стоить 99 грн в месяц, в Польше — 20 злотых, в Германии — €12, в США — $12.

Если YouTube в конечном итоге перейдет на платное разрешение 4K, это поможет увеличить базу подписчиков Premium и доходы компании. В сентябре прошлого года представители YouTube объявили, что у них более 50 миллионов платных подписчиков — то есть небольшой процент от более чем 2 миллиардов пользователей по всему миру.

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