На YouTube еще одна функция станет платной — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На YouTube еще одна функция станет платной

Технологии&Авто
125
На YouTube еще одна функция станет платной
На YouTube еще одна функция станет платной
Платформа планирует переводить некоторые бесплатные функции в пакет Premium, пишет Business Insider.
YouTube собирается тестировать потоковую передачу 4K в качестве платной функции YouTube Premium. Разрешение 4K в настоящее время доступно для всех, однако у Twitter и Reddit некоторые пользователи платформы рассказывают, что YouTube просит их обновиться и принять участие в «эксперименте» с платными функциями.
Официальная учетная запись службы поддержки в Twitter TeamYouTube сообщил пользователям, что «ваша часть нашего эксперимента состоит в том, чтобы лучше узнать о преимуществах функций для зрителей Premium и non-Premium». Далее TeamYouTube попросил пользователей поделиться своим мнением о его функциях, чтобы компания могла «внести улучшения».
Чтобы использовать YouTube Premium, включающий просмотр видео без рекламы и прослушивание музыки, пользователи должны оформить подписку. Стоимость варьируется: в Украине индивидуальная подписка будет стоить 99 грн в месяц, в Польше — 20 злотых, в Германии — €12, в США — $12.
Если YouTube в конечном итоге перейдет на платное разрешение 4K, это поможет увеличить базу подписчиков Premium и доходы компании. В сентябре прошлого года представители YouTube объявили, что у них более 50 миллионов платных подписчиков — то есть небольшой процент от более чем 2 миллиардов пользователей по всему миру.

Сражайтесь — поборемся! Слава Украине!

По материалам:
Highload
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.