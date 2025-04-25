На всех украинских АЭС имели место колебания мощностей — МАГАТЭ — Finance.ua
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На всех украинских АЭС имели место колебания мощностей — МАГАТЭ

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На всех украинских АЭС имели место колебания мощностей — МАГАТЭ
На всех украинских АЭС имели место колебания мощностей — МАГАТЭ
На всех трех атомных украинских электростанциях, работающих на подконтрольной территории Украины, были зафиксированы колебания мощностей. Это связано с российскими обстрелами.
Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.
На некоторых энергоблоках на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС зафиксировали перепады мощностей.
Так, на Хмельницкой АЭС один реактор был в режиме ожидания технического обслуживания и перезагрузки, а производство электроэнергии второго блока было сокращено по просьбе оператора сети на 36 часов.
На Ровенской АЭС второй блок был переведен в режим ожидания технического обслуживания и перезагрузки, производство третьего блока было также сокращено по просьбе оператора сети.
Колебания мощности имели место и на Южноукраинской АЭС — в 2 километрах от площадки 17 апреля обнаружили семь беспилотников.
По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, специалисты агентства, работающие на оккупированной Запорожской АЭС, 24 апреля были вынуждены остаться дома, поскольку у главного админздания была громкая стрельба.
Сообщалось, что у Украины и Штатов есть общий интерес в возвращении Запорожской АЭС под контроль Киева с перспективой дальнейшего использования ее мощностей для реализации совместных энергетических проектов в рамках послевоенного восстановления страны.
По материалам:
zn.ua
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