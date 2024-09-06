На всех пунктах пропуска Польши на границе с Украиной произошел сбой в системе таможенной службы — Finance.ua
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На всех пунктах пропуска Польши на границе с Украиной произошел сбой в системе таможенной службы

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На всех пунктах пропуска Польши на границе с Украиной произошел сбой в системе таможенной службы
На всех пунктах пропуска Польши на границе с Украиной произошел сбой в системе таможенной службы
Во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе произошел сбой в рабочей системе таможенной службы Польши.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Отмечается, что электронная система таможенного оформления на смежной стороне работает в «аварийном режиме», поэтому возможны задержки в пропуске грузовых транспортных средств таможенной службой РП.
Об устранении неисправностей и возобновлении полноценной работы на границе с Польшей будет сообщено дополнительно.
Напомним, в Волынской области приступили к ремонту международного автомобильного пункта пропуска «Устилуг-Зосин» на участке въезда в Украину.
По материалам:
Finance.ua
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