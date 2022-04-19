На восстановление Ирпеня требуется около 1 миллиарда долларов — Finance.ua
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На восстановление Ирпеня требуется около 1 миллиарда долларов

Сегодня 19:14Казна и Политика
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Фото: телеграм-канал “Ирпень-Буча-Гостомель”.Фото: телеграм-канал “Ирпень-Буча-Гостомель”.
На восстановление уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около 1 млрд долларов.
Об этом сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня и эксмер города Владимир Карплюк.
Он отметил, что, по подсчетам экспертов и сметчиков, привлеченных Инвестиционным советом Ирпеня, для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня нужно около 850 миллионов долларов. В этой оценке учтены уничтоженные и поврежденные квартиры и частные жилые дома.
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Кроме того, стоимость восстановления уничтоженной городской инфраструктуры составляет около 150 миллионов долларов.
«Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины после масштабных разрушений оккупантами необходимо 1 миллиард долларов», — сообщил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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