На восстановление Ирпеня требуется около 1 миллиарда долларов — Finance.ua

На восстановление Ирпеня требуется около 1 миллиарда долларов

Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Фото: телеграм-канал “Ирпень-Буча-Гостомель”.

На восстановление уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около 1 млрд долларов.

Об этом сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня и эксмер города Владимир Карплюк.

Он отметил, что, по подсчетам экспертов и сметчиков, привлеченных Инвестиционным советом Ирпеня, для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня нужно около 850 миллионов долларов. В этой оценке учтены уничтоженные и поврежденные квартиры и частные жилые дома.

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Кроме того, стоимость восстановления уничтоженной городской инфраструктуры составляет около 150 миллионов долларов.

«Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины после масштабных разрушений оккупантами необходимо 1 миллиард долларов», — сообщил он.

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