На восстановление Ирпеня требуется около 1 миллиарда долларов — Finance.ua

На восстановление уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около 1 млрд долларов.
Об этом сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня и эксмер города Владимир Карплюк.
Он отметил, что, по подсчетам экспертов и сметчиков, привлеченных Инвестиционным советом Ирпеня, для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня нужно около 850 миллионов долларов. В этой оценке учтены уничтоженные и поврежденные квартиры и частные жилые дома.