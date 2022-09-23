На украинском рынке растет спрос и цены на яблоки — эксперты — Finance.ua
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На украинском рынке растет спрос и цены на яблоки — эксперты

Аграрный рынок
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На украинском рынке растет спрос и цены на яблоки — эксперты
Сокращение предложения сезонных фруктов на украинском рынке провоцирует рост отпускных цен и рост спроса на яблоки.
Как сообщают аналитики проекта EastFruit, еще одной причиной подорожания данных фруктов стало то, что в настоящее время в продажу поступает яблоко поздних сортов, которое имеет лучшие качественные характеристики, чем летнее яблоко. Кроме того, поддержку ценового роста оказывает дождливая погода, из-за которой в садах была прекращена уборка яблок.
По подсчетам экспертов, в настоящее время украинские садоводы отгружают яблоки по 8-12 грн/кг, что в среднем на 25% дороже недели ранее. При этом, по словам самих производителей, повышенным спросом пользуются яблоки сортов «Гала» и «Голден». Так, на эти фрукты отпускные цены равны 10-14 грн/кг.
Отмечается, что, несмотря на подорожание, сейчас отпускные цены на яблоки в Украине фактически соответствуют ценовому уровню прошлого года. При этом ключевые игроки рынка уверены, что в этом сезоне не стоит ожидать низких цен на яблоки. Поскольку снизился валовой сбор данных фруктов в стране, а также предложение качественного яблока ограничено.
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По материалам:
УНІАН
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