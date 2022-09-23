На украинском рынке растет спрос и цены на яблоки — эксперты Сегодня 06:09 — Аграрный рынок

Сокращение предложения сезонных фруктов на украинском рынке провоцирует рост отпускных цен и рост спроса на яблоки.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit , еще одной причиной подорожания данных фруктов стало то, что в настоящее время в продажу поступает яблоко поздних сортов, которое имеет лучшие качественные характеристики, чем летнее яблоко. Кроме того, поддержку ценового роста оказывает дождливая погода, из-за которой в садах была прекращена уборка яблок.

По подсчетам экспертов, в настоящее время украинские садоводы отгружают яблоки по 8-12 грн/кг, что в среднем на 25% дороже недели ранее. При этом, по словам самих производителей, повышенным спросом пользуются яблоки сортов «Гала» и «Голден». Так, на эти фрукты отпускные цены равны 10-14 грн/кг.

Отмечается, что, несмотря на подорожание, сейчас отпускные цены на яблоки в Украине фактически соответствуют ценовому уровню прошлого года. При этом ключевые игроки рынка уверены, что в этом сезоне не стоит ожидать низких цен на яблоки. Поскольку снизился валовой сбор данных фруктов в стране, а также предложение качественного яблока ограничено.

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УНІАН По материалам:

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