На украинском рынке появится экономный кроссовер Kia (фото) — Finance.ua

На украинском рынке появится экономный кроссовер Kia (фото) Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

На украинском рынке появится экономный кроссовер Kia (фото), Фото: Kia

Линейка Kia Sportage в Украине расширена — к бензиновым вариантам присоединилась гибридная модификация.

Подробности кроссовера раскрыли на сайте официального представительства южнокорейского бренда.

Фото: Kia

Новый Kia Sportage HEV оснащен силовой установкой, знакомой по Hyundai Tucson. 1,6-литровая бензиновая турбочетверка работает в тандеме с электромотором. Суммарная отдача составляет 230 л. с.

Гибрид Kia Sportage в Украине предлагается исключительно с полным приводом. С 6-ступенчатой ​​автоматической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,3 с и развить 193 км/ч, а расход топлива составляет 6,2 л/100 км в смешанном цикле. Несколько километров авто может проехать в электрическом режиме.

Фото: Kia

Кроссовер Kia Sportage HEV предлагают лишь в одной богато оснащенной версии Anniversary Edition (от 1 718 255 гривен).

Она получила бесключевой доступ, два 12,3-дюймовых дисплея, отделку салона замшей, двухзонный климат-контроль, камеру, электропривод двери багажника, набор систем безопасности, подогрев всех кресел и руля.

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Фокус По материалам:

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