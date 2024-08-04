На украинском рынке появится экономный кроссовер Kia (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На украинском рынке появится экономный кроссовер Kia (фото)

Технологии&Авто
19
На украинском рынке появится экономный кроссовер Kia (фото)
На украинском рынке появится экономный кроссовер Kia (фото), Фото: Kia
Линейка Kia Sportage в Украине расширена — к бензиновым вариантам присоединилась гибридная модификация.
Подробности кроссовера раскрыли на сайте официального представительства южнокорейского бренда.
Фото: Kia
Фото: Kia
Новый Kia Sportage HEV оснащен силовой установкой, знакомой по Hyundai Tucson. 1,6-литровая бензиновая турбочетверка работает в тандеме с электромотором. Суммарная отдача составляет 230 л. с.
Гибрид Kia Sportage в Украине предлагается исключительно с полным приводом. С 6-ступенчатой ​​автоматической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,3 с и развить 193 км/ч, а расход топлива составляет 6,2 л/100 км в смешанном цикле. Несколько километров авто может проехать в электрическом режиме.
Фото: Kia
Фото: Kia
Кроссовер Kia Sportage HEV предлагают лишь в одной богато оснащенной версии Anniversary Edition (от 1 718 255 гривен).
Она получила бесключевой доступ, два 12,3-дюймовых дисплея, отделку салона замшей, двухзонный климат-контроль, камеру, электропривод двери багажника, набор систем безопасности, подогрев всех кресел и руля.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.