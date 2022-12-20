На Тайване начали расследование против TikTok: подозревают в незаконных операциях — Finance.ua

На Тайване начали расследование против TikTok: подозревают в незаконных операциях 20.12.2022, 00:39 — Фондовый рынок

Правительство Тайваня начало расследование в отношении китайской социальной сети TikTok по подозрению в незаконной деятельности дочерней компании на острове.

Об этом сообщает Reuters

Тайваньская газета Liberty Times сообщила, что владелец TikTok, ByteDance, создал дочернюю компанию на острове для рекламы бизнеса, нарушая законы Тайваня, согласно которым китайским платформам социальных сетей запрещено проводить коммерческие операции на острове.

Совет по делам материка, отвечая на этот отчет, заявил, что рабочая группа Кабинета министров обнаружила, что TikTok подозревается в «незаконных коммерческих операциях» на Тайване, и правоохранительные органы проводят расследование.

«В последние годы материковая сторона использовала платформы для короткого видео, такие как TikTok, для проведения когнитивных операций и проникновения в другие страны, и существует высокий риск того, что правительство Китая собирает личную информацию пользователей», — говорится в заявлении.

В свою очередь, в ByteDance отвергают обвинения в регистрации компании на острове.

«Компания не создавала никаких юридических лиц на Тайване», — говорится в заявлении, направленном Reuters.

Тайвань запрещает широкий спектр китайских бизнес-операций на острове, от платформ социальных сетей до дорогостоящей отрасли производства микросхем. Также Тайвань уже запретил правительственным департаментам использовать китайские программы, такие как TikTok.

Правительство страны давно жалуется, что Китай использует социальные сети для распространения дезинформации на острове, который Пекин считает своей территорией.

В 2019 году Тайвань принял закон о борьбе с проникновением, являющийся частью многолетних усилий по борьбе с тем, что многие в Тайване считают попытками Китая влиять на политику и демократический процесс через незаконное финансирование политиков и СМИ и другими методами.

Економічна Правда По материалам:

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