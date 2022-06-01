На связи с eSIM: подключайте виртуальную SIM-карту онлайн — Finance.ua
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На связи с eSIM: подключайте виртуальную SIM-карту онлайн

Сегодня 09:10Финтех и Карты
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Сейчас как никогда важно поддерживать связь с близкими. Если вам нужно быстро и безопасно приобрести SIM-карту, обратите внимание на возможность оформить eSIM с тарифом подписки.
Подключается онлайн
Не нужно идти в магазин или ждать доставки: eSIM активируется онлайн по QR-коду.
Данные в безопасности
eSIM нельзя извлечь из смартфона. Поэтому если вы потеряете смартфон или его украдут, никто не сможет ею воспользоваться.
Две SIM одновременно
Параллельно с eSIM вы можете продолжать пользоваться обычной SIM-картой с другим номером.

Как подключить eSIM от нашего партнера Киевстар?

  • Выбираете тариф в интернет-магазине
  • Проверяете на сайте, поддерживает ли ваше устройство технологию eSIM
  • Если да — делаете заказ и активируете eSIM по QR-коду
Чтобы заказать eSIM, перейдите по ссылке: https://kv.st/esim
Берегите себя и оставайтесь на связи с дорогими для вас людьми.
По материалам: Finance.ua
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