На связи с eSIM: подключайте виртуальную SIM-карту онлайн — Finance.ua

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На связи с eSIM: подключайте виртуальную SIM-карту онлайн

Сегодня 09:10 — Финтех и Карты

Сейчас как никогда важно поддерживать связь с близкими. Если вам нужно быстро и безопасно приобрести SIM-карту, обратите внимание на возможность оформить eSIM с тарифом подписки.

Подключается онлайн

Не нужно идти в магазин или ждать доставки: eSIM активируется онлайн по QR-коду.

Данные в безопасности

eSIM нельзя извлечь из смартфона. Поэтому если вы потеряете смартфон или его украдут, никто не сможет ею воспользоваться.

Две SIM одновременно

Параллельно с eSIM вы можете продолжать пользоваться обычной SIM-картой с другим номером.

Как подключить eSIM от нашего партнера Киевстар?

Выбираете тариф в интернет-магазине

Проверяете на сайте, поддерживает ли ваше устройство технологию eSIM

Если да — делаете заказ и активируете eSIM по QR-коду

Чтобы заказать eSIM, перейдите по ссылке: https://kv.st/esim

Берегите себя и оставайтесь на связи с дорогими для вас людьми.

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