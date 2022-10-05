На седьмом месяце войны количество вакансий увеличивается, активность соискателей снижается — Опендатабот Сегодня 10:02 — Личные финансы

На седьмом месяце войны количество вакансий увеличивается, активность соискателей снижается — Опендатабот

На седьмом месяце войны вакансий становится больше, активность соискателей снижается.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот

Сейчас на сайте Work.ua открыто 53 997 вакансий. Всего в сентябре появилось 494 969 резюме. Для сравнения, это на 21% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Инфографика: Опендатабот

Где есть работа? Количество вакансий выросло на 16% за месяц. В топ-5 регионов по поиску работников — Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области. Наибольший прирост предложений о работе за месяц — в свежеосвобожденной от оккупантов Харьковской области.

Самая большая конкуренция за работу продолжает сохраняться в Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Меньше всего искали работу в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Кого ищут. Чаще всего в сентябре искали менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, бухгалтеров, водителей и поваров.

Самая маленькая конкуренция по откликам на вакансии среди кардиологов, парикмахеров, эндокринологов, офтальмохирургов и автоэлектриков. Самая большая среди ретушеров, веб-дизайнеров, администраторов салона красоты, СПА и массажа, видеомонтажеров, администраторов офиса и верстальщиков.

Какую зарплату предлагают. Наибольшую зарплату в сентябре предлагали медиабаерам — 60 000 грн, водителям-международникам — 40 000 грн, визовым менеджерам, директорам по маркетингу и руководителям отдела продаж — 35 000 грн, начальнику отдела кадров — 32 500 грн.

Количество вакансий на сервисе поиска работы за границей Jooble за месяц существенно не изменилось. По состоянию на начало октября там размещено 31 271 предложение о трудоустройстве.

Инфографика: Опендатабот

В сентябре количество вакансий для рабочих специальностей на сайте OLX Работа как количество объявлений о поиске специалистов, так и количество откликов кандидатов несколько возросло. По состоянию на начало октября на сайте размещено 63 тысячи вакансий, а количество откликов достигло 89 тысяч.

Инфографика: Опендатабот

ІТ

Ситуация с работой в ІТ-секторе все еще оставляет желать лучшего. В сентябре компании опубликовали на Джини 18779 вакансий. Это незначительно меньше, чем в августе и больше показателей июля. Год назад в сентябре была опубликована 31 тысяча вакансий.

Количество наймов в сентябре стало самым большим за весь 2022 год. Интересно, что в 78 случаях из 100 рекрутер писал кандидату первым. В этом году, в среднем, в 64 случаях из 100 первым пишет кандидат.

По состоянию на начало октября на сайте размещено 64 тысячи резюме и 13 тысяч вакансий.

Инфографика: Опендатабот

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