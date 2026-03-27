На сайте Верховной Рады появилась петиция о введении санкций в отношении ОТП Банка Сегодня 13:17

На сайте Верховной Рады появилась петиция о введении санкций в отношении ОТП Банка

На сайте Верховной Рады опубликовали петицию об инициировании санкций в отношении OTP Bank Plc. (Венгрия) и АО «ОТП Банк» (Украина).

Автор петиции отмечает, что OTP Bank Plc (Венгрия) является единственным акционером АО «ОТП Банк» (Украина) и контролирует АО «ОТП Банк» (москва), который ведет деятельность на территории рф.

«Полномасштабная вооруженная агрессия рф против Украины длится более четырех лет. В таких условиях особое значение приобретает вопрос надлежащего реагирования государства на деятельность иностранных компаний, которые продолжают вести деятельность на территории рф», — сказано в петиции.

Автор указывает на сообщение Национального агентства по предотвращению коррупции Украины: «Как стало известно из СМИ, банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным. Отмечается, что россияне, призванные на военную службу по мобилизации или контракту, а также их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам. При этом банки ссылаются на закон рф от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ, фактически признавая так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики».

С учетом вышеуказанного, подлежат проверке обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что АО «ОТП Банк» (москва) осуществляет на территории рф следующую деятельность:

продолжает финансовую деятельность в рф;

проводит операции в валюте рф;

обслуживает банковскую систему рф;

создает льготные условия для военнослужащих рф;

платит налоги в бюджет рф.

Что просит автор петиции

В этой связи автор петиции Георгий Юрин просит Верховную Раду Украины:

1. Рассмотреть в порядке осуществления парламентского контроля вопрос о возможной деятельности OTP Bank Plc (Венгрия) через дочернее банковское учреждение АО «ОТП Банк» (москва) на территории рф и инициировать обращение в компетентные органы Украины относительно проверки деятельности АО «ОТП Банк» (Украина) на предмет возможного наличия связей с АО «ОТП Банк».

2. В случае установления по результатам рассмотрения этой петиции и в рамках осуществления парламентского контроля обстоятельств и/или фактов, требующих реагирования, инициировать перед компетентными государственными органами рассмотрение вопроса о применении предусмотренных законом ограничительных мер (санкций) в отношении OTP Bank Plc (Венгрия), а в случае установления определенных законом оснований, в отношении АО «ОТП Банк» (Украина).

3. Рассмотреть вопрос об усовершенствовании законодательства Украины в сфере реагирования на деятельность иностранных финансовых учреждений, связанную с продолжением ими деятельности на территории рф.

Finanace.ua обратился за комментарием в ОТП Банк.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.