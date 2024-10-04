На рынке гостиниц Украины запланирована реализация 45 комплексов к 2026 году — исследование — Finance.ua
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На рынке гостиниц Украины запланирована реализация 45 комплексов к 2026 году — исследование

Недвижимость
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На рынке гостиниц Украины запланирована реализация 45 комплексов к 2026 году — исследование
На рынке гостиниц Украины запланирована реализация 45 комплексов к 2026 году — исследование
На гостиничном рынке Украины на 2024−2026 годы запланирована реализация 45 новых проектов гостинично-апартаментных комплексов и 108 коттеджных городков гостиничного типа, говорится в исследовании компании Ribas Hotels Group.
Согласно ему, в ближайшие два года заявленное пополнение номерного фонда составляет для гостиниц и апартаментов — 6670 номеров, для коттеджных городков — 3097 домов.
По данным исследования, на середину 2024 года в Украине функционирует 2017 гостиниц, в то время как с начала полномасштабной войны было уничтожено или повреждено 12 объектов.
По количеству гостиниц лидируют операторы Optima Hotels (64 гостиницы), Ribas Hotels Group (21) и Premier Hotels and Resorts (11). Среди иностранных сетей лидерами по масштабу присутствия являются Accor с девятью гостиницами и Radisson с пятью.
Средняя загрузка украинских гостиниц в первой половине 2024 составила 34−38%, а в отдельных регионах на западе страны (во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях) достигла 60−70%.
Согласно исследованию, с 2013 года общее количество коллективных средств размещения сокращается в среднем на 175 объектов ежегодно, преимущественно за счет оздоровительных заведений, санаториев, профилакториев, пансионатов с лечением, бальнео- и грязевых больниц, туристических баз, кемпингов, баз и пансионатов отдыха. В то же время количество гостиниц выросло на 9,1%, мотелей — на 10,7%, хостелов — на 28,7%.
По прогнозу аналитиков, после окончания войны туристический поток в Украине может возрасти до 14,5 млн человек. Таким образом, нынешний объем номерного фонда не сможет отвечать спросу.
По данным Ribas Hotels Group, потенциальная потребность в номерном фонде может составить 30−40% от нынешнего количества.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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