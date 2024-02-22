На рынке финкомпаний мы увидели то, что не видели раньше от других предоставителей финансовых услуг, — Лобайчук Сегодня 21:14 — Кредит&Депозит

На рынке финкомпаний мы увидели то, что не видели раньше от других предоставителей финансовых услуг, — Лобайчук

НБУ как регулятор последовательно выстраивает эффективную систему контроля за небанковским рынком, отрегулирует наиболее важные аспекты — требования к взаимодействию с клиентом в процессе урегулирования просроченной задолженности, требования к раскрытию информации, консолидирует информацию о владельцах компаний и прочее.

рынка обновленных требований Постановлений Правления НБУ № 100 и № 113 рассказывала начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг Национального Банка Украины Ольга Лобайчук на конференции О состоянии соблюдения участниками финансового рынка требований законодательства и о защите прав потребителей, типичных нарушениях, выявленных по результатам надзора, и результатах проверки выполнения участникамиобновленных требований Постановлений Правления НБУ № 100 и № 113 рассказывала начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг Национального Банка Украины Ольга Лобайчук на конференции FinYear , прошедшей 16 февраля в Киеве.

«Регулирование было сначала для банков, затем для финансовых компаний. Но, к сожалению, на рынке финансовых компаний мы увидели то, что не видели раньше от других предоставителей финансовых услуг. Поэтому требования были ужесточены», — отметила она.

— О коммуникации с регулятором

«Договоры — это ключевой документ для вас и для потребителей. Для того чтобы уравнять права и обязанности сторон при пользовании предоставляемыми услугами. Я благодарна тем компаниям, которые сразу, получив наш запрос с замечаниями (о том, что не так на сайтах или в договорах), вносятся изменения.

Особенно я благодарна тем компаниям, которые сначала к нам обращаются и советуются, а потом это реализуют на сайтах и ​​в договорах. Тяжелее всего с финансовыми компаниями, которые наименее проактивны в этой части. Поэтому начнем внедрение по вопросам кредитования с коммуникации с нами (НБУ. — Ред.)".

— Об ответственном кредитовании

«НБУ объяснял каждый свой шаг как регулятор — почему мы впервые вышли с ограничением цены и стоимости на рынке кредитования. Этот шаг был очень обдуманным. Это действие необходимо для того, чтобы построить рынок потребительского кредитования, которому доверяют физические лица, активно пользуются. И при этом сегмент рынка растет объективно и правильно, с минимальным уровнем NPL (доля неработающих кредитов в Украине составляла 38% на начало 2023 года. — Ред.) и с максимальным уровнем удовлетворенности клиентов.

Уже 21 августа 2024 г. будет зафиксирована дневная процентная ставка по потребительскому кредиту 1%. Однако мы видим, что некоторые компании уже ушли не в ту сторону: не нужно придумывать каких-то юридических конструкций в договорах. Ответственность потребителя должна быть за просрочку, а права и обязанности сторон урегулированы.

«Ограничение ставок будет в те даты, которые зафиксированы законом. Поэтому подумайте, как построить процессы таким образом, чтобы требования НБУ были реализованы и вы все еще были доходным прибыльным бизнесом», — сказала Лобайчук.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.