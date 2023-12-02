На рынке андроид-смартфонов снова изменился лидер — Finance.ua

На рынке андроид-смартфонов снова изменился лидер
Доля Xiaomi на китайском рынке Android-смартфонов составляет 17,5%, что соответствует первому месту рейтинга крупнейших игроков. Согласно данным Kuai Technology, компания удерживает лидирующие позиции на рынке в течение трех недель.
31 октября в КНР стартовали продажи Xiaomi 14. Благодаря ажиотажному спросу на аппараты новой линейки рыночная доля Xiaomi выросла до 21,9%. В результате компания возглавила рейтинг крупнейших рыночных игроков по объему продаж. На 24 ноября китайские пользователи активировали 2,27 млн единиц смартфонов Xiaomi 14.
Второе место по объему продаж занимает бренд Honor. Его рыночная доля оценивается в 13,9%. На третьей строчке с показателем 13,6% находится Huawei.
7 ноября стало известно, что продажи смартфонов из новой линейки превысили 1 млн единиц. Об этом в Weibo сообщил Лей Цзюнь. Фаундер Xaiomi посетовал на серьезный дефицит аппаратов Xiaomi 14. Это означает, что компании удалось продать второй миллион смартфонов менее чем за три недели.
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