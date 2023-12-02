На рынке андроид-смартфонов снова изменился лидер — Finance.ua
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На рынке андроид-смартфонов снова изменился лидер

Фондовый рынок
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Доля Xiaomi на китайском рынке Android-смартфонов составляет 17,5%, что соответствует первому месту рейтинга крупнейших игроков. Согласно данным Kuai Technology, компания удерживает лидирующие позиции на рынке в течение трех недель.
31 октября в КНР стартовали продажи Xiaomi 14. Благодаря ажиотажному спросу на аппараты новой линейки рыночная доля Xiaomi выросла до 21,9%. В результате компания возглавила рейтинг крупнейших рыночных игроков по объему продаж. На 24 ноября китайские пользователи активировали 2,27 млн ​​единиц смартфонов Xiaomi 14.
Второе место по объему продаж занимает бренд Honor. Его рыночная доля оценивается в 13,9%. На третьей строчке с показателем 13,6% находится Huawei.
7 ноября стало известно, что продажи смартфонов из новой линейки превысили 1 млн единиц. Об этом в Weibo сообщил Лей Цзюнь. Фаундер Xaiomi посетовал на серьезный дефицит аппаратов Xiaomi 14. Это означает, что компании удалось продать второй миллион смартфонов менее чем за три недели.

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По материалам:
prostomob
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