На работе нарушают права: что делать и куда обращаться — Finance.ua

На работе нарушают права: что делать и куда обращаться Сегодня 15:15 — Личные финансы

Устраиваясь на работу официально (то есть, подписывая трудовой договор), работник имеет право на оплачиваемый отпуск и больничные, а также другие трудовые гарантии. Об этом пишет «Дія».

Впрочем, наемные работники часто сталкиваются с нарушением их прав. Им могут задерживать зарплату, необоснованно отказывать в повышении или увольнять, требовать работать сверхурочно и т. д. Многие сотрудники также сталкиваются с дискриминацией со стороны руководителей или коллег, что может сделать рабочие будни невыносимыми.

Какие права имеют работники?

Официально устроенный сотрудник имеет права, они определены трудовым законодательством:

заработная плата официально трудоустроенного работника не может быть меньше минимальной (на 1 января 2022 года — 6500 грн);

право на оплачиваемый ежегодный отпуск;

право на оплату больничного;

право на досрочный выход на пенсию из-за вредных условий труда;

право на сокращенный рабочий день или неделю из-за вредных условий труда;

право не работать в выходные и праздничные дни;

право не привлекаться к сверхурочным работам без желания работника;

право на пособие по безработице (в частности, в связи с рождением ребенка);

право на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

право на защиту от незаконного увольнения.

Если же вы не устроены официально, но фактически являетесь наемным сотрудником, это также может быть нарушением. К примеру, когда работодатель не оформляет вас на работу официально, чтобы не платить налоги. В то же время вы не приобретаете трудовые права, и доказать их нарушение будет чрезвычайно сложно.

Еще один распространенный вариант нелегального трудоустройства в Украине: когда официально работник имеет минимальную зарплату, а остальные получают «в конверте». Это грубое нарушение со стороны работодателя.

Антидискриминационный закон выделяет пять форм запрещенного поведения:

прямая дискриминация (с человеком обращаются хуже из-за его защищенных признаков — инвалидность, семейный статус, гендер и т. п. );

); косвенная дискриминация (работодатель со всеми ведет себя одинаково, но человек все равно оказывается в худшем положении, чем другие, из-за своих признаков);

подстрекательство к дискриминации (руководитель сам не дискриминирует, а делегирует это подчиненным);

пособничество в дискриминации (сознательная помощь в дискриминационных действиях).

Как определить дискриминацию на работе?

Дискриминация на рабочем месте может проявляться как в действиях руководства или коллег, так и в их бездействии. Иногда она может быть неосознанной. Чаще всего работники сталкиваются на работе с «мобингом» (от английского слова mob — агрессивная толпа) или травлей — как со стороны руководства, так и других коллег. Травлю руководителем называют «боссингом» (от слова boss — «босс», «руководитель»), травлю со стороны коллег — «буллингом» (от слова bully — «хулиган»). В обоих случаях жертвой становится кто-то из коллектива, кого регулярно унижают или игнорируют.

О чем можно поговорить с руководством?

Есть несколько маркеров, за которыми важно следить, чтобы условия труда можно было считать прозрачными, а коллектив таким, где нет дискриминации:

равные возможности для всех в коллективе, независимо от их защищенных признаков (т.е. их пола, гендерной идентичности, возраста, семейного положения, религиозных убеждений, цвета кожи, расы, гражданства, языка, состояния здоровья и многих других), в том числе и одинаковое отношение;

одинаковое вознаграждение за работу одинаковой ценности для всех сотрудников;

недопущение насилия и сексуальных притязаний;

справедливые и прозрачные практики поиска новых сотрудников и повышение существующих;

продуктивная рабочая среда, в которой господствует этичное отношение сотрудников друг к другу.

Прекрасно, если вы сможете откровенно поговорить с руководством о важности всех этих моментов для вашей компании и о важности создания здоровой атмосферы на рабочем месте.

Когда следует обращаться в суд

Если разговор с руководством не дал результата — можно обратиться в профессиональные союзы или ассоциации. Профсоюзы контролируют соблюдение трудового законодательства на предприятиях и могут противодействовать нарушению прав работников. Обращаться в профсоюзы следует официально, например, с помощью обычной или электронной почты. Если вопрос не решается, это обращение может стать доказательством в суде.

Вы должны как можно быстрее обратиться в правоохранительные органы, если на работе имели дело с:

насильственными действиями, притязаниями сексуального характера;

высказываниями или действиями, разжигающими расовую, религиозную вражду или унижающими национальную честь и достоинство людей;

ситуациями, где прямо или косвенно ограничивались права людей по признакам пола, гендера, возраста, семейного положения, религиозных убеждений, цвета кожи, расы, гражданства, языка, состояния здоровья и т. д.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram . Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.