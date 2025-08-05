На приватизацию выставили уникальный «Институт титана» и «Энергосталь» — Finance.ua
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На приватизацию выставили уникальный «Институт титана» и «Энергосталь»

Фондовый рынок
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На приватизацию выставили уникальный «Институт титана» и «Энергосталь»
На приватизацию выставили уникальный «Институт титана» и «Энергосталь»
Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении аукциона по продаже государственного пакета акций предприятия «Институт титана». Начальная стоимость лота составляет 99,77 млн гривен, а сами торги запланированы на 12 августа.
Об этом рассказывает AgroReview

Особенности работы «Института титана»

Институт титана остается уникальной для Европы научно-исследовательской и проектной организацией, специализирующейся на производстве титана, магния и других редкоземельных металлов.
Среди направлений деятельности компании — выполнение полного цикла исследовательских и проектных работ по получению таких элементов, как галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, тантал, ниобий. В состав предприятия входит также Запорожский металлургический опытно-промышленный завод, производящий титановые порошки и изделия на их основе.
По материалам:
Finance.ua
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