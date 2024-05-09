На пороге блэкаута: жителей Киева предупредили о радикальных мерах — Finance.ua
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На пороге блэкаута: жителей Киева предупредили о радикальных мерах

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Сегодня, 9 мая, ради экономии электроэнергии в Киеве снизят яркость уличных фонарей из-за дефицита в энергосистеме.
«Мы работаем над поиском оптимальных вариантов экономии электроэнергии без ущерба для жизнедеятельности города. Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц», — сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко.
Попко отметил, что полностью выключать все фонари не будут. Благодаря системе управления внешним освещением будет снижена яркость осветительных приборов, что позволит добиться общей экономии не менее 20%.
Он также подчеркнул, что в Киеве не будут отключать электроэнергию для бытовых потребителей. По его словам, поставки электроэнергии в квартиры киевлян будут происходить без ограничений.
«В самые важные для энергосистемы часы нагрузок — с 18:00 по 23:00. Не включайте все мощные электроприборы одновременно, перенесите стирку на ночь, выключайте свет в пустых помещениях», — подчеркнул глава КМВА.
По материалам:
УНІАН
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