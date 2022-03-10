На «Новой почте» можно получить денежные переводы Western Union и Ria без комиссии — Finance.ua

Как получить международный денежный перевод на Новой почте:
• сообщите оператору номер перевода, который назвал вам отправитель денег;
• назовите фамилию, имя и страну отправителя;
• предоставьте документы, удостоверяющие личность, и получите перевод наличными в гривне.
Справка Finance.ua:
ранее «Новая почта» позволила обналичивать деньги с банковской карты в любом работающем отделении при наличии необходимой суммы в кассе;
кроме снятия наличных денег в отделениях Новой почты можно получить полный спектр финансовых услуг: прислать денежный перевод родным, пополнить мобильный счет, внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в «Фонд Сергея Притулы» и «Вернись живым» , поддерживающие наших защитников и защитниц.