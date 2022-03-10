На «Новой почте» можно получить денежные переводы Western Union и Ria без комиссии — Finance.ua
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На «Новой почте» можно получить денежные переводы Western Union и Ria без комиссии

Сегодня 10:32Личные финансы
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На «Новой почте» можно получить денежные переводы Western Union и Ria без комиссииНа «Новой почте» можно получить денежные переводы Western Union и Ria без комиссии
Теперь знакомые или родственники из-за границы могут отправлять денежные переводы в Украину на «Новую почту» без комиссии через Western Union и Ria.
Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.
Льготные условия будут действовать до 31 марта.
Получить международные переводы Western Union и Ria можно в любом отделении «Новой почты».
Список таких отделений постоянно обновляется на сайте (список отделений).
Как получить международный денежный перевод на Новой почте:
• сообщите оператору номер перевода, который назвал вам отправитель денег;
• назовите фамилию, имя и страну отправителя;
• предоставьте документы, удостоверяющие личность, и получите перевод наличными в гривне.

Справка Finance.ua:

  • ранее «Новая почта» позволила обналичивать деньги с банковской карты в любом работающем отделении при наличии необходимой суммы в кассе;
  • кроме снятия наличных денег в отделениях Новой почты можно получить полный спектр финансовых услуг: прислать денежный перевод родным, пополнить мобильный счет, внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в «Фонд Сергея Притулы» и «Вернись живым» , поддерживающие наших защитников и защитниц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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