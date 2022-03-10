На «Новой почте» можно получить денежные переводы Western Union и Ria без комиссии — Finance.ua

На «Новой почте» можно получить денежные переводы Western Union и Ria без комиссии

Сегодня 10:32 — Личные финансы

На «Новой почте» можно получить денежные переводы Western Union и Ria без комиссии

Теперь знакомые или родственники из-за границы могут отправлять денежные переводы в Украину на «Новую почту» без комиссии через Western Union и Ria.

Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Льготные условия будут действовать до 31 марта.

Получить международные переводы Western Union и Ria можно в любом отделении «Новой почты».

Список таких отделений постоянно обновляется на сайте ( список отделений ).

Как получить международный денежный перевод на Новой почте:

• сообщите оператору номер перевода, который назвал вам отправитель денег;

• назовите фамилию, имя и страну отправителя;

• предоставьте документы, удостоверяющие личность, и получите перевод наличными в гривне.

Справка Finance.ua:

ранее «Новая почта» позволила обналичивать деньги с банковской карты в любом работающем отделении при наличии необходимой суммы в кассе;

кроме снятия наличных денег в отделениях Новой почты можно получить полный спектр финансовых услуг: прислать денежный перевод родным, пополнить мобильный счет, внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в «Фонд Сергея Притулы» и «Вернись живым» , поддерживающие наших защитников и защитниц.



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