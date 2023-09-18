На которых АЗС горючее подорожало больше всего — Finance.ua

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На которых АЗС горючее подорожало больше всего

Энергетика
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За выходные с 15 по 18 сентября крупные сети АЗС снова подняли цены на горючее еще на 1 гривну за литр.
Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», на ОККО и WOG бензин марки А-95 и дизельное топливо теперь стоят 56,99 грн/л, А-95 премиум подорожал до 58,99 грн/л.
Все виды горючего прибавили 80 копеек в сети АЗК BVS — А-95 и дизтопливо подорожали до 54,99 грн/л, А-95+ - до 56,99 гривен за литр.
«БРСМ-Нефть», KLO, «Рур групп», RLS и другие подняли цены на 0,4−1 грн за литр.
На которых АЗС горючее подорожало больше всего
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По материалам:
Finance.ua
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