На которых АЗС горючее подорожало больше всего — Finance.ua

На которых АЗС горючее подорожало больше всего Сегодня 19:45 — Энергетика

За выходные с 15 по 18 сентября крупные сети АЗС снова подняли цены на горючее еще на 1 гривну за литр.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», на ОККО и WOG бензин марки А-95 и дизельное топливо теперь стоят 56,99 грн/л, А-95 премиум подорожал до 58,99 грн/л.

Все виды горючего прибавили 80 копеек в сети АЗК BVS — А-95 и дизтопливо подорожали до 54,99 грн/л, А-95+ - до 56,99 гривен за литр.

«БРСМ-Нефть», KLO, «Рур групп», RLS и другие подняли цены на 0,4−1 грн за литр.

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