На кого нужно учиться в Польше, чтобы зарабатывать больше всего — Finance.ua

На кого нужно учиться в Польше, чтобы зарабатывать больше всего Сегодня 22:01 — Личные финансы

В Польше существует система, отслеживающая зарплату выпускников университетов. Рассказываем, на кого нужно учиться в Польше, чтобы зарабатывать больше всего, пишет the-warsaw.com.

Какую специальность выбрать, чтобы хорошо зарабатывать

Конрад Стасюк из агентства HR Support, эксперт по рынку труда, рассказал о том, какую специальность следует выбрать выпускникам школ в этом году. «Я бы рекомендовал все технические и инженерные специальности. По простой причине: сейчас в мире больше китайских инженеров, чем тех, кто работает в Европе. Чем больше специалистов будет на нашем континенте, тем быстрее мы сможем развиваться».

На самом деле, трудно оценить, как изменится рынок труда через пять лет, хотя некоторые считают, что мы стоим на пороге технологической революции, связанной с появлением искусственного интеллекта, добавляет он.

Среди профессий будущего Стасюк называет все профессии, связанные с медициной, особенно сестринское дело, которое не сможет заменить ни одна машина, а также профессии, связанные с программированием и обслуживанием искусственного интеллекта.

Рейтинг высших учебных заведений Варшавы

По заказу Министерства образования и науки была создана Общенациональная система мониторинга экономической судьбы выпускников вузов, постоянно изучающая доходы выпускников всех специальностей в Польше. Каждый может найти там интересующую его специальность и проверить, сколько сейчас можно зарабатывать после ее окончания.

Наиболее высокооплачиваемые специальности Варшавы (первая степень):

Менеджмент в Польско-японской академии информационных технологий — средний заработок в первый год после окончания учебы: 10 500 злотых в месяц брутто, время поиска работы: 1,5 месяца

Компьютерные науки в Польско-японской академии информационных технологий — средний заработок в первый год после окончания: 10 500 злотых в месяц брутто, время поиска работы: 1 месяц

Информатические методы управления в Высшей школе прикладной информатики и менеджмента — средний заработок в первый год после окончания: 9,4 тыс. злотых в месяц, время поиска работы: 1 месяц

Прикладная информатика в Варшавской политехнике — средний заработок в первый год после окончания: 9,1 тыс. злотых в месяц, время поиска работы: 1 месяц

Информационный менеджмент в Польско-японской академии информационных технологий — средний заработок в первый год после получения диплома: 9 тыс. злотых в месяц, время поиска работы: 1 месяц

Рейтинг специальностей в других городах Польши

Прикладная информатика в Ягеллонском университете — средний заработок в первый год после выпуска: 16 500 злотых в месяц, время поиска работы: 1 месяц

Информатика во Вроцлавском университете — средний заработок в первый год после окончания университета: 15,4 тыс. злотых в месяц брутто, время поиска работы: 1,5 месяца

ИКТ в Горно-металлургической академии им. Станислава Сташица в Кракове — средний заработок в первый год после окончания университета: 11 500 злотых в месяц брутто, время поиска работы: две недели

Техническая информатика в Горно-металлургической академии им. Станислава Сташица в Кракове — средний заработок в первый год после окончания вуза: 10,9 тыс. злотых в месяц брутто, время поиска работы: сразу после окончания университета.

Горное дело и геология в Силезской политехнике — медианный заработок в первый год после выпуска: 10,9 тыс. злотых в месяц брутто, время поиска работы: сразу после получения диплома.

Как можно увидеть, в этом списке не фигурируют гуманитарные профессии. Нет и психологии, популярной десяток лет назад. Нам по-прежнему нужны хорошие психологи, особенно учитывая крах детской психиатрии. Специалисты могут зарабатывать до 400 злотых за час посещения. Проблема в том, что такие люди должны иметь необходимый опыт и навыки, считает Стасюк. То есть молодым психологам, только что окончившим вуз, может быть тяжело в этой профессии.

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