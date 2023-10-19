На Киевщине директор фирмы «заработал» около полумиллиона гривен на ремонте укрытия в детском саду — Finance.ua
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На Киевщине директор фирмы «заработал» около полумиллиона гривен на ремонте укрытия в детском саду

Криминал
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В Киевской области будут судить подрядчика, который «заработал» на ремонте укрытия в детском саду. Одной из громад Бориспольского района был нанесен ущерб почти на 455 тыс. грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
«Расследованием установлено, что в феврале-апреле этого года между отделом образования Переяславского городского совета и физическим лицом-предпринимателем заключен договор о предоставлении услуг по ремонту укрытия заведения дошкольного образования города Переяслав. Подрядчик, отчитываясь о результатах выполненных работ, внес в официальные документы ложные сведения, значительно завысив объемы и стоимость фактически выполненных работ и подписал их», — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что должностное лицо отдела образования со своей стороны не проверило должным образом проведенные работы и засвидетельствовало соответствующие акты своей подписью. Именно на основании этих документов были перечислены деньги предприятию-подрядчику.
Согласно выводам строительно-технической и экономической экспертиз, из бюджета было излишне перечислено около 455 тысяч гривен.
По материалам:
Finance.ua
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