На кассах разрешили снимать наличные с карт «Простир» — Finance.ua

На кассах разрешили снимать наличные с карт «Простир» Сегодня 12:07 — Финтех и Карты

На кассах разрешили снимать наличные с карт «Простир»

В начале октября Ощадбанк в собственной эквайринговой сети обеспечил осуществление операции по выдаче наличных денег для карт «Простир» при оплате за товар или услугу на кассе торговых сетей. Также Ощадбанк настроил такую услугу и для собственных карт «Простир».

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Сеть покрытия этой услуги для карт „Простир“ достигла 100%, и теперь каждый держатель карты национальной платежной системы сможет получить наличные деньги на кассе во всех магазинах, аптеках, АЗС и других торговых сетях, предоставляющих такую услугу», — сказано в сообщении.

В общей сложности — это тысячи торговых точек по всей Украине.

«Этот функционал поддерживают десятки тысяч платежных терминалов. Свои платежные терминалы для таких операций настроили шесть банков-эквайров, а именно: Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Банк „Пивденный“, Альфа-Банк, Банк Восток», — отметили в НБУ.

Максимальный лимит — 6000 гривен за одну операцию.

Справка Finance.ua:

В течение последних месяцев в среднем сумма карточных операций по выдаче наличных денег на кассе составляет около 1,7 млрд грн в месяц.

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