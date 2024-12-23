На какие поезда обязательно наличие распечатанной версии билетов — Finance.ua

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На какие поезда обязательно наличие распечатанной версии билетов

Личные финансы
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На какие поезда обязательно наличие распечатанной версии билетов
На какие поезда обязательно наличие распечатанной версии билетов
Билеты, необходимые для пассажиров поездов, курсирующих в Австрию и Венгрию, нужно распечатывать.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

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«Мы уже привыкли иметь необходимые документы у себя в смартфоне. Электронные железнодорожные билеты — тем более. Их не нужно ни распечатывать, ни обменивать в кассе для путешествий по внутренним рейсам. Но международные рейсы в Австрию и Венгрию — исключение», — говорится в сообщении.
Международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. У них свои правила: билет должен быть распечатан.

Почему так

Украинские вагоны RIC (прямой поезд № 749 Киев — Вена) или венгерский поезд (№ 146 Чоп — Вена) совершают транзитное движение. При курсировании представители железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные для статистики и отчетности.
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Стоимость распределяется между железными дорогами стран пропорционально количеству километров, которое проехали пассажиры по территории той или иной страны, поэтому проверка билетов является составляющей частью взаимного контроля.
Поэтому всем пассажирам, которые приобрели билет в УЗ в Венгрию или Австрию, приходит уведомление pop-up о необходимости распечатать приобретенный билет.
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Сам бланк билета также содержит маркированную информацию о необходимости распечатать электронный билет.
«Если пассажир по каким-либо причинам не выполнил это требование, то могут возникнуть неприятные ситуации. В частности, железнодорожники соседних стран могут потребовать оплату за транзитное движение», — пояснили в «Укрзализныце».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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