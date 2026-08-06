На InvestFest 2026 выступят топовые эксперты из известных YouTube-каналов по инвестициям
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Уже 20 августа состоится одна из самых больших конференций для инвесторов, где эксперты будут делиться инсайтами для усиления финансовой независимости. На ивенте выступят топовые спикеры, активно работающие на рынке, инвестирующие и по собственному опыту знающие, как сформировать действенный инвестиционный портфель.
Среди спикеров конференции будут стратегический advisor по управлению капиталом и структурированию бизнеса Алина Золотарь, бизнес-аналитик и инвестор-практик Роман Кошовский, тренер по личностному росту, основатель Школы развития SPE Роман Кушнир, коммерческий директор «Твоє Коло» Егор Лесничий, финансовый эксперт сайта minfin.com.ua Алексей Козырев и другие.
У многих спикеров есть собственные YouTube-каналы, где они делятся важной информацией о разных активах, рассказывают, как зарабатывать на них и какие риски следует учитывать.
Спикеры InvestFest 2026 являются авторами или причастны к созданию таких YouTube-каналов:
Еще больше инсайтов от экспертов этих YouTube-каналов можно получить, приобщившись к InvestFest. Участие в конференции бесплатное. Чтобы присоединиться, нужно заполнить форму регистрации
Ивент станет полезным как профессионалам, так и новичкам. Инвесторы могут узнать, какие возможности доступны в 2026 году и проанализировать, какие активы подойдут именно им.
На конференции будут говорить, в частности, о психологии инвестора, алгоритмах проверки инвестиционных проектов, нюансах открытия брокерского счета и инвестиций в фондовый рынок, инвестициях в технологические стартапы, недвижимость, земельные участки, заработок на коллекционных монетах и многом другом.
Конференция InvestFest в этом году пройдет уже во второй раз. Ее организуют финансовые порталы Finance.ua и «Минфин» при поддержке партнеров ICU — инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами, Brainvest — компания по управлению капиталом инвесторов, Deniz Estate — агентство зарубежной недвижимости, ICLUB — международный ангельский синдикат и венчурная платформа, «Твоє Коло» — платформа для инвестирования в с/х земли, Биржевой университет — обучающий центр для инвесторов в ценные бумаги, S1 REIT — фонд для инвестирования в доходную недвижимость, AccessFinance — финансовая группа компаний, развивающая небанковский финсектор. Организаторы искренне благодарны партнерам за помощь в проведении крупнейшей онлайн-конференции года для инвесторов.