На InvestFest 2026 выступят топовые эксперты из известных YouTube-каналов по инвестициям Сегодня 12:23

На InvestFest 2026 выступят топовые эксперты из известных YouTube-каналов по инвестициям

Уже 20 августа состоится одна из самых больших конференций для инвесторов, где эксперты будут делиться инсайтами для усиления финансовой независимости. На ивенте выступят топовые спикеры, активно работающие на рынке, инвестирующие и по собственному опыту знающие, как сформировать действенный инвестиционный портфель.

Среди спикеров конференции будут стратегический advisor по управлению капиталом и структурированию бизнеса Алина Золотарь, бизнес-аналитик и инвестор-практик Роман Кошовский, тренер по личностному росту, основатель Школы развития SPE Роман Кушнир, коммерческий директор «Твоє Коло» Егор Лесничий, финансовый эксперт сайта minfin.com.ua Алексей Козырев и другие.

У многих спикеров есть собственные YouTube-каналы, где они делятся важной информацией о разных активах, рассказывают, как зарабатывать на них и какие риски следует учитывать.

Спикеры InvestFest 2026 являются авторами или причастны к созданию таких YouTube-каналов:

Еще больше инсайтов от экспертов этих YouTube-каналов можно получить, приобщившись к InvestFest. Участие в конференции бесплатное. Чтобы присоединиться, нужно заполнить форму регистрации

Ивент станет полезным как профессионалам, так и новичкам. Инвесторы могут узнать, какие возможности доступны в 2026 году и проанализировать, какие активы подойдут именно им.

На конференции будут говорить, в частности, о психологии инвестора, алгоритмах проверки инвестиционных проектов, нюансах открытия брокерского счета и инвестиций в фондовый рынок, инвестициях в технологические стартапы, недвижимость, земельные участки, заработок на коллекционных монетах и ​​многом другом.

В настоящее время программа InvestFest 2026 еще дополняется. Ознакомиться с ней можно на сайте инвента по ссылке: https://specials.minfin.com.ua/investfest

Конференция InvestFest в этом году пройдет уже во второй раз. Ее организуют финансовые порталы Finance.ua и «Минфин» при поддержке партнеров ICU — инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами, Brainvest — компания по управлению капиталом инвесторов, Deniz Estate — агентство зарубежной недвижимости, ICLUB — международный ангельский синдикат и венчурная платформа, «Твоє Коло» — платформа для инвестирования в с/х земли, Биржевой университет — обучающий центр для инвесторов в ценные бумаги, S1 REIT — фонд для инвестирования в доходную недвижимость, AccessFinance — финансовая группа компаний, развивающая небанковский финсектор. Организаторы искренне благодарны партнерам за помощь в проведении крупнейшей онлайн-конференции года для инвесторов.

До встречи на InvestFest 2026 уже скоро!

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