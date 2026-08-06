Бронирование работников медиа: какие критерии необходимы редакции для статуса критически важного предприятия Сегодня 12:34

Медиа должна подтвердить свою значимость

В условиях военного положения для сохранения кадрового потенциала редакции вынуждены проходить сложную процедуру признания предприятия критически важным.

Обновление критериев, в частности, приказом Министерства культуры № 711 от 30 июня 2026 года, вызвало вопросы у профессионального сообщества. По запросу «Судебно-юридической газеты» Министерство культуры предоставило развернутый ответ , в котором объяснило механизм работы профильной комиссии, требования к уровню заработной платы и особенности представления списков через портал «Дія».

Редакция обратилась в Минкульт с просьбой разъяснить порядок действий для онлайн-медиа для получения статуса критически важного предприятия. Ведомство отметило, что определение критичности осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 76 и специальным критерием, утвержденным приказом Минкульта № 67.

Таким образом, медиа должна подтвердить свою значимость как по общим правилам, так и в соответствии с критериями информационной сферы.

Критерии критичности

Для большинства субъектов хозяйствования основанием для признания предприятия критически важно соответствие трем или более общим критериям. Среди них объем уплаченных налогов, превышающий 1,5 млн евро, сумма валютных поступлений свыше 32 млн евро, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ и уровень средней заработной платы.

В то же время, Министерство подтвердило существование упрощенного порядка для отдельных категорий медиа. В частности, линейные аудиовизуальные медиа, осуществляющие цифровое вещание с информационным наполнением или вовлеченные в систему оповещения, могут претендовать на статус при наличии только двух критериев.

Это упрощает процедуру для телеканалов и стратегических информационных ресурсов, их аффилированных лиц, а также для государственных и коммунальных учреждений культуры. Для большинства интернет-изданий и онлайн-медиа действует общее правило — соответствие трем или более критериям.

Какие отраслевые критерии действуют для онлайн-медиа

Согласно Постановлению КМУ № 76, предприятия могут быть признаны критически важными по трем общим критериям, таким как уплата значительных налогов (сверх установленного Кабмином порога: эквивалент 1,5 млн евро), значительные валютные поступления, или же стратегическое значение.

Однако большинство онлайн-изданий не достигают порогов в 1,5 млн евро уплаченных налогов или 32 млн евро валютной выручки. Поэтому основным путём для них становится подпункт 4 пункта 2 Постановления № 76 — «важное значение для отрасли национальной экономики». Для этого медиа должно соответствовать хотя бы одному отраслевому критерию, утвержденному Приказом Минкульта № 67.

Анализ Критериев информационной сферы показывает, что для онлайн-медиа наиболее реальны такие пути подтверждения критичности:

Обеспечение деятельности иностранных СМИ на основании соглашений при условии, что работники украинского ресурса имеют аккредитацию от Вооруженных Сил. Это критически важно для ресурсов, работающих на зарубежную аудиторию и освещающих события на фронте. Изготовление официальных изданий или обнародование нормативно правовых актов органов власти. Организация специальных кампаний в регионах, включенных в Перечень территорий боевых действий или оккупации. Производство проектов в рамках инициативы Президента по созданию украинского культурного продукта по контракту стоимостью от 100 тыс. грн.

Как Комиссия рассматривает заявления

Министерство сообщило, что каждое обращение рассматривается специальной Комиссией по подготовке предложений по определению предприятий критически важными в информационной сфере, созданной в конце 2025 года.

Предприятие обязано предоставить информацию об общем количестве военнообязанных работников на дату обращения и копии налоговой отчетности за последний период.

Комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии критериям, после чего вносится предложение руководству министерства по изданию соответствующего приказа.

Важно помнить, что такой статус не бессрочен: предприятие обязано подтверждать свою критичность не реже одного раза в год.

Как происходит бронирование через «Дію»

Наиболее динамичным этапом процесса является техническое бронирование после получения соответствующего статуса. Министерство культуры вносит сведения о критически важном медиа в Единый перечень, ведение которого осуществляет Минэкономики. После этого руководитель медиа либо уполномоченное им лицо формирует в электронной форме посредством портала «Дія» списки военнообязанных работников.

Перевод военнообязанного на специальный военный учет (предоставление отсрочки) осуществляется автоматически в течение 72 часов с момента формирования списка. Для успешного завершения процедуры работник должен состоять на учете, в трудовых отношениях с медиа, уточнить учетные данные и не состоять в розыске.

Мониторинг и риски аннулирования статуса

Получение статуса критичности накладывает на медиа серьезные финансовые и административные обязательства. Министерство осуществляет ежемесячный мониторинг деятельности таких предприятий. Одним из ключевых условий сохранения статуса и бронирования является выплата работникам (кроме государственных медиа) заработной платы не ниже размера минимальной, умноженной на коэффициент 3.

В случае невыполнения этих требований или в случае лишения предприятия статуса критически важного, отсрочки аннулируются автоматически, а повторное обращение за статусом возможно не ранее чем через шесть месяцев.

Что нужно онлайн-медиа для получения статуса

Для прохождения процедуры онлайн-медиа должно документально подтвердить соответствие установленным критериям.

Подтверждение отраслевой значимости

Онлайн-медиа должно доказать соответствие, по меньшей мере, одному из специальных критериев, определенных приказом Минкульта № 67.

Это могут быть документы, подтверждающие производство общественно важного информационного контента, реализацию культурных проектов, сотрудничество с государственными органами, международными партнерами или другие документы, предусмотренные отраслевыми критериями.

Соответствие общим критериям постановления № 76

Кроме отраслевого критерия предприятие должно подтвердить соответствие по меньшей мере двум общим критериям. В частности, речь идет об уровне средней заработной платы, отсутствии налоговой задолженности или других критериях, установленных правительством.

Все показатели должны быть подтверждены официальной налоговой и бухгалтерской отчетностью.

Надлежащее оформление обращения

В Минкульт подается полный пакет документов, подлежащий рассмотрению профильной Комиссией, образованной приказом № 1011.

К обращению прилагаются документы, подтверждающие соответствие критериям, информация о количестве военнообязанных работников по состоянию на дату обращения, а также сведения о предоставлении налоговой отчетности за последний налоговый период.

Таким образом, для онлайн-медиа статус критически важного предприятия предполагает подтверждение соответствия как правительственным, так и отраслевым критериям. Значения имеют документально подтвержденная отраслевая значимость, финансовая дисциплина и подготовленный пакет документов.

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