На границу с Польшей возвращают электронную очередь: когда можно будет записаться — Finance.ua

На границу с Польшей возвращают электронную очередь: когда можно будет записаться
В пятницу, 23 декабря, с 12:00 снова можно будет записаться в электронную очередь для пересечения границы в пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» грузовыми транспортными средствами.
Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.
С завтрашнего дня это будет единственным возможным способом проезда через указанный пункт пропуска на границе с Польшей.
Порядок живой очереди, возвращенный 20 декабря, больше не будет работать.
Однако отмечается, что ближайшая дата записи через сервис «єЧерга» доступна с 12:00 25 декабря, а для грузов ветеринарной очереди — с 12:00 27 декабря.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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