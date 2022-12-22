На границу с Польшей возвращают электронную очередь: когда можно будет записаться — Finance.ua

На границу с Польшей возвращают электронную очередь: когда можно будет записаться Сегодня 19:47 — Казна и Политика

На границу с Польшей возвращают электронную очередь: когда можно будет записаться

В пятницу, 23 декабря, с 12:00 снова можно будет записаться в электронную очередь для пересечения границы в пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» грузовыми транспортными средствами.

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.

С завтрашнего дня это будет единственным возможным способом проезда через указанный пункт пропуска на границе с Польшей.

Порядок живой очереди, возвращенный 20 декабря, больше не будет работать.

Однако отмечается, что ближайшая дата записи через сервис «єЧерга» доступна с 12:00 25 декабря, а для грузов ветеринарной очереди — с 12:00 27 декабря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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