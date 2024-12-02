На границе с Венгрией расширили работу одного из пунктов пропуска — Finance.ua
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На границе с Венгрией расширили работу одного из пунктов пропуска

Казна и Политика
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На КПП «Лужанка — Берегшурань» на украинско-венгерской границе состоялся официальный запуск и оформление первого грузовика. Это предусмотрено в рамках двустороннего соглашения.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Соглашение между правительствами Украины и Венгрии предусматривает расширение работы данного пункта пропуска через государственную границу для движения грузовыми транспортными средствами.
В документе говорится о контроле пограничного движения в пунктах пропуска через государственную границу, где стороны договорились о перемещении грузовых автомобилей с допустимым весом до 7,5 т, а также пустых крупногабаритных транспортных средств с таможенной территории Украины без весовых ограничений.
Кроме этого, в рамках этого соглашения предусмотрено, в частности, открытие нового КПП «Великая Паладь — Надьгодош» для автомобильного и пассажирского сообщения (кроме автобусов); развитие таможенно-пограничной инфраструктуры КПП «Звонковое — Лонья» (для грузовых транспортных средств); для увеличения пропускной способности КПП «Чоп — Захонь» — строительство моста через р. Тиса.
По материалам:
РБК-Україна
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