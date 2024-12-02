На границе с Венгрией расширили работу одного из пунктов пропуска — Finance.ua

На границе с Венгрией расширили работу одного из пунктов пропуска Сегодня 18:12 — Казна и Политика

На КПП «Лужанка — Берегшурань» на украинско-венгерской границе состоялся официальный запуск и оформление первого грузовика. Это предусмотрено в рамках двустороннего соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины ( ГПСУ ).

Соглашение между правительствами Украины и Венгрии предусматривает расширение работы данного пункта пропуска через государственную границу для движения грузовыми транспортными средствами.

В документе говорится о контроле пограничного движения в пунктах пропуска через государственную границу, где стороны договорились о перемещении грузовых автомобилей с допустимым весом до 7,5 т, а также пустых крупногабаритных транспортных средств с таможенной территории Украины без весовых ограничений.

Кроме этого, в рамках этого соглашения предусмотрено, в частности, открытие нового КПП «Великая Паладь — Надьгодош» для автомобильного и пассажирского сообщения (кроме автобусов); развитие таможенно-пограничной инфраструктуры КПП «Звонковое — Лонья» (для грузовых транспортных средств); для увеличения пропускной способности КПП «Чоп — Захонь» — строительство моста через р. Тиса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.