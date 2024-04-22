На границе с Польшей новая проблема: движение грузовиков замедлено — Finance.ua
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На границе с Польшей новая проблема: движение грузовиков замедлено

Казна и Политика
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В воскресенье, 21 апреля, в пунктах пропуска на украинско-польской границе замедлилось движение грузовиков.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Причиной послужил сбой системы польской таможенной службы. Поэтому оформление транспорта, перемещающего груз в Польшу, в таможенном отношении не будет осуществляться.
«Ориентировочно ритмичный пропуск грузовиков будет возобновлен в 08:00 22 апреля. Движение легковых автомобилей и автобусов будет осуществляться в установленном порядке. Просим перевозчиков и водителей учесть эту информацию», — добавили пограничники.
Как известно, польские перевозчики и фермеры долго блокировали украинскую границу. Они потребовали вернуть систему разрешений для украинских коллег, а также ограничить наплыв сельскохозяйственных продуктов из-за пределов Европейского Союза.
На днях польский премьер Дональд Туск призвал протестующих прекратить блокировку границы, поскольку сейчас в Украине решается судьба войны.
Впоследствии стало известно, что польские фермеры разблокировали движение грузовиков в ряде пунктов пропуска.
По материалам:
УНІАН
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