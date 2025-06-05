На границе с ЕС заработали мобильные сканеры — Finance.ua

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На границе с ЕС заработали мобильные сканеры

Казна и Политика
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На границе с ЕС заработали мобильные сканеры
На границе с ЕС заработали мобильные сканеры
Украинские пункты пропуска получили новые мобильные сканирующие системы, которые позволяют таможенникам досматривать транспорт и грузы без их открытия. Это значительно ускоряет контроль и повышает его эффективность.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Новейшие сканеры уже установлены на ключевых пунктах пропуска с ЕС:
  • «Порубное — Сирет» и «Орловка — Исакча» на границе с Румынией,
  • «Ужгород — Вышнее Немецкое» со Словакией,
  • «Краковец — Корчева» и «Ягодин — Дорогуск» с Польшей.
Все системы прошли финальные испытания и введены в эксплуатацию.
Параллельно идет обучение персонала. Таможенников готовят к работе с новым оборудованием по международным стандартам — их учат интерпретировать изображения, выявлять риски и оперативно реагировать на угрозы.
В таможне отмечают: внедрение сканеров — еще один шаг к повышению прозрачности и эффективности контроля, а также к борьбе с контрабандой на границах Украины.

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По материалам:
Finance.ua
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