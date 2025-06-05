На границе с ЕС заработали мобильные сканеры — Finance.ua

На границе с ЕС заработали мобильные сканеры Сегодня 04:51 — Казна и Политика

На границе с ЕС заработали мобильные сканеры

Украинские пункты пропуска получили новые мобильные сканирующие системы, которые позволяют таможенникам досматривать транспорт и грузы без их открытия. Это значительно ускоряет контроль и повышает его эффективность.

Новейшие сканеры уже установлены на ключевых пунктах пропуска с ЕС:

«Порубное — Сирет» и «Орловка — Исакча» на границе с Румынией,

«Ужгород — Вышнее Немецкое» со Словакией,

«Краковец — Корчева» и «Ягодин — Дорогуск» с Польшей.

Все системы прошли финальные испытания и введены в эксплуатацию.

Параллельно идет обучение персонала. Таможенников готовят к работе с новым оборудованием по международным стандартам — их учат интерпретировать изображения, выявлять риски и оперативно реагировать на угрозы.

В таможне отмечают: внедрение сканеров — еще один шаг к повышению прозрачности и эффективности контроля, а также к борьбе с контрабандой на границах Украины.

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