На FinAwards выбрали лучших инфлюэнсеров в направлении финтех и инвестиций — Finance.ua

На FinAwards выбрали лучших инфлюэнсеров в направлении финтех и инвестиций
29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и самых эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.
В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.
Новые номинации
Инфлюэнсеры сейчас оказывают огромное влияние на аудиторию через свои соцсети или другие медийные платформы. Именно поэтому в этом году на FinAwards добавили несколько важных номинаций, среди которых Инфлюэнсер FinTech рынка и Инфлюэнсер года инвестиционного рынка. Кто же стал самым лучшим в этих направлениях?
Инфлюэнсер FinTech рынка
Лидером и победителем в номинации «Инфлюэнсер FinTech рынка» стала Марина Авдеева — руководящий акционер СК «Арсенал Страхование» и основательница Easy Peasy Insurtech.
На ее экспертность и авторитет указывают следующие достижения:
- вывела свою компанию (Арсенал Страхование) в ТОП-3 игроков рынка КАСКО;
- в 2020 году основала первую в Украине нео-страховую онлайн-платформу Easy Peasy Insurtech;
- в 2023 году Easy Peasy попал в ТОП-100 самых перспективных стартапов Web Summit Lisbon (топового инвента Европы в мире технологий).
Высоко оценили участники голосования также достижения финтех-евангелиста, визионера финансовой компании SpaceCrew Finance (MyCredit/ClickCredit/OnCredit) Романа Катеринчика и директора департамента казначейских операций, члена правления Unex Bank Анны Золотько. Они заняли второе и третье место соответственно.
Инфлюэнсер года инвестиционного рынка
На рынке медиа также появилось немало инфлюэнсеров в сфере инвестиций — эти эксперты делятся своим опытом и успехами на рынке, которые черпают и начинающие, и опытные инвесторы. Поэтому мы решили наградить и лучших в этом направлении.
Первое место занял профессиональный full-time инвестор, розничный инвестор с 10-летним опытом, соучредитель, ведущий и автор YouTube-канала УкрИнвестКлуб Дмитрий Карпиловский.
Второе место по результатам голосования получил Павел Бойко. Он является основателем Gonzo invest, блогером, самым доходным инвестором Украины в 2017—2023 годах. Имеет 20-летний опыт в инвестициях.
Бронзу в номинации получил Тарас Гук — адвокат, имеющий двухлетний стаж в инвестициях и рассказывающий о своем опыте в соцсетях.
Лучший YouTube-канал о финансах
Украиноязычный YouTube о финансах также активно развивается, поэтому организаторы премии FinAwards решили наградить лучших создателей видеоконтента в мире финансов.
Оценивались каналы, предоставляющие уникальный контент в сфере финансов, способствуя повышению уровня финансовой грамотности и обучению аудитории через платформу YouTube.
Лидером в номинации признали YouTube-канал «Економічна правда».
- Тематика канала: экономика, деньги;
- дата создания канала: 8 февраля 2022 г.;
- количество подписчиков: 31 тыс.;
- прирост подписчиков за 2023 год: 22 900;
- частота выхода контента: 4−5 видео в месяц.
Второе место занял канал «УкрІнвестКлуб», а третье разделили между собой «Wallet Pro» (27 900 подписчиков) и «Больше Золота» (107 200 подписчиков).
Лучший Telegram-канал о финансах
Многие читатели потребляют финансовые новости в удобных для них мессенджерах, в частности, в Telegram. На FinAwards-2024 определили, какие каналы предоставляют актуальную информацию в сфере финансов, способствуя повышению осведомленности, и обучают управлению финансами через платформу Telegram.
Первое место в номинации получил канал «Бізнич | Фінанси | Інвестиції».
- Тема канала: бизнес и экономика;
- количество людей, подписанных на канал: 123 490;
- среднее количество просмотров одного поста: 21 989;
- потенциал охвата поста (ER): 18,7%;
- частота контента на канале: ежедневно около 10 постов;
- реклама на канале: да, 5−10 реклам в месяц.
Также в тройку лучших Telegram-каналов о финансах вошли «Ціна держави» (21 тыс. подписчиков) и «Фінансист | Бізнес та тренди» (46 тыс. подписчиков)
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине и Payforce — группа компаний, которая является разработчиком комплексных финтех решений с обеспечением полного цикла разработки, поддержки, токенизации и предоставления трансакционных сервисов уже более 9 лет.
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