На FinAwards выбрали лучших инфлюэнсеров в направлении финтех и инвестиций — Finance.ua

На FinAwards выбрали лучших инфлюэнсеров в направлении финтех и инвестиций Сегодня 21:00 — Финтех и Карты

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и самых эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.

В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Новые номинации

Инфлюэнсеры сейчас оказывают огромное влияние на аудиторию через свои соцсети или другие медийные платформы. Именно поэтому в этом году на FinAwards добавили несколько важных номинаций, среди которых Инфлюэнсер FinTech рынка и Инфлюэнсер года инвестиционного рынка. Кто же стал самым лучшим в этих направлениях?

Инфлюэнсер FinTech рынка

Лидером и победителем в номинации «Инфлюэнсер FinTech рынка» стала Марина Авдеева — руководящий акционер СК «Арсенал Страхование» и основательница Easy Peasy Insurtech.

Инфлюэнсер FinTech рынка по версии FinAwards-2024 Марина Авдеева

На ее экспертность и авторитет указывают следующие достижения:

вывела свою компанию (Арсенал Страхование) в ТОП-3 игроков рынка КАСКО;

в 2020 году основала первую в Украине нео-страховую онлайн-платформу Easy Peasy Insurtech;

в 2023 году Easy Peasy попал в ТОП-100 самых перспективных стартапов Web Summit Lisbon (топового инвента Европы в мире технологий).

Высоко оценили участники голосования также достижения финтех-евангелиста, визионера финансовой компании SpaceCrew Finance (MyCredit/ClickCredit/OnCredit) Романа Катеринчика и директора департамента казначейских операций, члена правления Unex Bank Анны Золотько. Они заняли второе и третье место соответственно.

Инфлюэнсер года инвестиционного рынка

На рынке медиа также появилось немало инфлюэнсеров в сфере инвестиций — эти эксперты делятся своим опытом и успехами на рынке, которые черпают и начинающие, и опытные инвесторы. Поэтому мы решили наградить и лучших в этом направлении.

Дмитрий Карпиловский. Первое место занял профессиональный full-time инвестор, розничный инвестор с 10-летним опытом, соучредитель, ведущий и автор YouTube-канала УкрИнвестКлуб

Победитель в номинации Дмитрий Карпиловский (слева) и финансовый эксперт Finance.ua Алексей Козырев (справа)

Павел Бойко. Он является основателем Второе место по результатам голосования получилОн является основателем Gonzo invest , блогером, самым доходным инвестором Украины в 2017—2023 годах. Имеет 20-летний опыт в инвестициях.

Тарас Гук — адвокат, имеющий двухлетний стаж в инвестициях и рассказывающий о своем опыте в Бронзу в номинации получил— адвокат, имеющий двухлетний стаж в инвестициях и рассказывающий о своем опыте в соцсетях

Лучший YouTube-канал о финансах

Украиноязычный YouTube о финансах также активно развивается, поэтому организаторы премии FinAwards решили наградить лучших создателей видеоконтента в мире финансов.

Оценивались каналы, предоставляющие уникальный контент в сфере финансов, способствуя повышению уровня финансовой грамотности и обучению аудитории через платформу YouTube.

Финансовый эксперт Finance.ua Алексей Козырев (слева) и журналист ЭП Илья Колдомасов (справа)

Тематика канала: экономика, деньги;

дата создания канала: 8 февраля 2022 г.;

количество подписчиков: 31 тыс.;

прирост подписчиков за 2023 год: 22 900;

частота выхода контента: 4−5 видео в месяц.

Лучший Telegram-канал о финансах

Многие читатели потребляют финансовые новости в удобных для них мессенджерах, в частности, в Telegram. На FinAwards-2024 определили, какие каналы предоставляют актуальную информацию в сфере финансов, способствуя повышению осведомленности, и обучают управлению финансами через платформу Telegram.

Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга (слева) вручил награду представителям Telegram-канала «Бізнич | Фінанси | Інвестиції» — Арутюнянцу Арсену и Кавкину Вадиму

Тема канала: бизнес и экономика;

количество людей, подписанных на канал: 123 490;

среднее количество просмотров одного поста: 21 989;

потенциал охвата поста (ER): 18,7%;

частота контента на канале: ежедневно около 10 постов;

реклама на канале: да, 5−10 реклам в месяц.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине и Payforce — группа компаний, которая является разработчиком комплексных финтех решений с обеспечением полного цикла разработки, поддержки, токенизации и предоставления трансакционных сервисов уже более 9 лет.

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