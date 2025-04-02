На FinAwards 2025 выбрали сервис, с помощью которого лучше всего обменивать криптовалюту — Finance.ua

На FinAwards 2025 выбрали сервис, с помощью которого лучше всего обменивать криптовалюту Сегодня 16:30 — Криптовалюта

28 марта в Киеве в ходе ежегодной премии FinAwards 2025 определили победителя номинации «Лучший сервис криптообмена».

Триумфатором этой номинации стал ObmenAT 24.

Финансовый эксперт Минфин Алексей Козырев (слева) вручает награду представителю сервиса

ObmenAT 24 предоставляет услуги по покупке/продаже предоставляет услуги по покупке/продаже криптовалюты и электронных денег за фиатные деньги. Кроме того, в них можно обменять одну криптовалюту на другую, криптовалюты на электронные деньги/USD на карту, перевести деньги по миру, купить криптовалюту за юани на карту, а также прием/хранение криптовалюты и наличные деньги под процент.

Xpaid. В них можно обменять ваши активы на Второе место досталось. В них можно обменять ваши активы на USDT , а также конвертировать USDT и перевод EUR на европейский банк счет. Преимуществом использования Xpaid являются: дистанционный процесс всех моментов, наличие европейской лицензии на обмен виртуальных активов, отсутствие риска блокирования средств на любом этапе, а также персональное сопровождение и поддержка на всех этапах.

Третья ступенька в этой номинации осталась за Payex24. Они предоставляют услуги по покупке и продаже криптовалют за наличные, проводят безналичные расчеты через SWIFT/SEPA, и отправляют деньги практически в любую точку мира, включая Украину. Также через них можно пополнять карты банков Европы, Украины и других стран, а также переводы через системы Wise, Revolut, Paysera. Кроме того, они принимают и выплачивают электронные деньги через Skrill, PayPal, Payoneer, Neteller и другие по запросу.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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