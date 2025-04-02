На FinAwards 2025 выбрали сервис, с помощью которого лучше всего обменивать криптовалюту — Finance.ua

На FinAwards 2025 выбрали сервис, с помощью которого лучше всего обменивать криптовалюту
28 марта в Киеве в ходе ежегодной премии FinAwards 2025 определили победителя номинации «Лучший сервис криптообмена».
Триумфатором этой номинации стал ObmenAT 24.
ObmenAT 24 предоставляет услуги по покупке/продаже криптовалюты и электронных денег за фиатные деньги. Кроме того, в них можно обменять одну криптовалюту на другую, криптовалюты на электронные деньги/USD на карту, перевести деньги по миру, купить криптовалюту за юани на карту, а также прием/хранение криптовалюты и наличные деньги под процент.
Второе место досталось Xpaid. В них можно обменять ваши активы на USDT, а также конвертировать USDT и перевод EUR на европейский банк счет. Преимуществом использования Xpaid являются: дистанционный процесс всех моментов, наличие европейской лицензии на обмен виртуальных активов, отсутствие риска блокирования средств на любом этапе, а также персональное сопровождение и поддержка на всех этапах.
Третья ступенька в этой номинации осталась за Payex24. Они предоставляют услуги по покупке и продаже криптовалют за наличные, проводят безналичные расчеты через SWIFT/SEPA, и отправляют деньги практически в любую точку мира, включая Украину. Также через них можно пополнять карты банков Европы, Украины и других стран, а также переводы через системы Wise, Revolut, Paysera. Кроме того, они принимают и выплачивают электронные деньги через Skrill, PayPal, Payoneer, Neteller и другие по запросу.
Справка Finance.ua:
- FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;
- каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
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