На Fin Blogger Award выбрали лучший социально-ответственный инвестиционный проект — Finance.ua

На Fin Blogger Award выбрали лучший социально-ответственный инвестиционный проект Сегодня 17:10

На Fin Blogger Award выбрали лучший социально-ответственный инвестиционный проект

12 июня в Киеве состоялась вторая церемония вручения премии Fin Blogger Award 2024, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua, Минфин и Биржевой университет.

Престижную награду Fin Blogger Award уже второй год подряд присуждают лучшим украинским блогерам, которые создают контент в своих соцсетях, развивают финансовую грамотность украинцев и учат инвестировать.

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Блогеры, инвесторы и гости праздника собрались в столичном Unit. City, чтобы узнать, кто получил звание лучших среди лидеров мнений в своей нише.

Во время события был назван и победитель в номинации «Лучший социально-ответственный инвестиционный проект». Номинацию представляла тройка инфлюэнсеров:

Татьяна Борымская — инвестор, финсоветница, основатель школы финансовой грамотности и центра для детей «CashFlow kids»;

Дмитрий Хомутенко — автор канала, где простыми словами дают ответы обычным украинцам на вопросы об экономике и финансах;

Юлия Баткалова — основательница школы финансов «BY finance», инвестор, эксперт программы «Утро дома».

Среди них лучшим признали проект Юлии Баткаловой — онлайн-школу «BY finance», основанную в 2021 году. Как отмечает ее основательница, у проекта есть глобальная цель — сформировать финансовую культуру украинцев, научить распоряжаться собственным бюджетом, разъяснить, как увеличить денежную способность без рисков и кредитования.

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