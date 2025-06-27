На Fin Blogger Award определили, кто является медиаперсоной инвестиционного рынка — Finance.ua
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На Fin Blogger Award определили, кто является медиаперсоной инвестиционного рынка

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На Fin Blogger Award определили, кто является медиаперсоной инвестиционного рынка
На Fin Blogger Award определили, кто является медиаперсоной инвестиционного рынка

Вот уже третий год подряд в Киеве в рамках Fin Blogger Award, организаторами которой являются финансовые порталы «Минфин» и «Биржевой университет», вручают награды блогерам, которые разбираются в финансах и знают, как об этом рассказать легко и доступно.
Среди многих номинаций, определили победителя и в номинации «Медиаперсона инвестиционного рынка», на которую претендовали трое инвесторов.
Здесь награду получил автор книги, миллионер, стартапер, инвестор на фондовом рынке США — Диас Исмаилов. У него есть YouTube-канал из 112 тыс. подписчиков, в котором ищет способы получить больше золота, а также рассказывает о собственном опыте инвестирования в недвижимость, фондовом рынке, IPO и многом другом.
Добавим, в 2024 году самым влиятельным инвестиционным инфлюенсером стала основательница школы финансов «BY finance», инвестор, эксперт программы «Ранок вдома» — Юлия Баткалова.
В 2023 году эту награду получил основатель Gonzo invest, управляющий активами, самый «доходный» инвестор Украины — Павел Бойко.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
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