На Fin Blogger Award определили, кто является медиаперсоной инвестиционного рынка — Finance.ua

На Fin Blogger Award определили, кто является медиаперсоной инвестиционного рынка Сегодня 21:44

На Fin Blogger Award определили, кто является медиаперсоной инвестиционного рынка



Вот уже третий год подряд в Киеве в рамках Вот уже третий год подряд в Киеве в рамках Fin Blogger Award , организаторами которой являются финансовые порталы «Минфин» и «Биржевой университет», вручают награды блогерам, которые разбираются в финансах и знают, как об этом рассказать легко и доступно.

Среди многих номинаций, определили победителя и в номинации «Медиаперсона инвестиционного рынка», на которую претендовали трое инвесторов.

Диас Исмаилов. У него есть Здесь награду получил автор книги, миллионер, стартапер, инвестор на фондовом рынке США —. У него есть YouTube-канал из 112 тыс. подписчиков, в котором ищет способы получить больше золота, а также рассказывает о собственном опыте инвестирования в недвижимость, фондовом рынке, IPO и многом другом.

Добавим, в 2024 году самым влиятельным инвестиционным инфлюенсером стала основательница школы финансов «BY finance», инвестор, эксперт программы «Ранок вдома» — Юлия Баткалова.

В 2023 году эту награду получил основатель Gonzo invest, управляющий активами, самый «доходный» инвестор Украины — Павел Бойко.

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