На этой неделе на продажу выставлены активы ликвидируемых банков на общую сумму 2,4 млрд грн — Finance.ua

На этой неделе на продажу выставлены активы ликвидируемых банков на общую сумму 2,4 млрд грн Сегодня 09:37 — Фондовый рынок

На этой неделе (29 января — 02 февраля) в системе Прозорро. Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Начальная цена реализации всех лотов составляет 2402,8 млн грн. Из них на сумму 1 863,0 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 489,2 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена ​​на продажу за 50,5 млн грн.

Все запланированные аукционы на эту неделю можно найти по ссылке

В течение недели запланирована продажа активов таких банков:

ПАО «Златобанк» — с начальной ценой 1 593,9 млн грн на продажу 2 февраля выставлены активы, частично находящиеся в залоге НБУ, связанные между собой и с акционерами АО «Златобанк», а именно: права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами и физическими лицами, дебиторская задолженность и доля корпоративных прав в уставном капитале ООО «Торгово-Логистический Комплекс «Арктика» в размере 21.05%.

— с начальной ценой 1 593,9 млн грн на продажу 2 февраля выставлены активы, частично находящиеся в залоге НБУ, связанные между собой и с акционерами АО «Златобанк», а именно: права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами и физическими лицами, дебиторская задолженность и доля корпоративных прав в уставном капитале ООО «Торгово-Логистический Комплекс «Арктика» в размере 21.05%. АО «Мегабанк» — на общую сумму 348,2 млн грн, из них 192,6 млн грн — начальная цена выставленных на продажу прав требования по кредитам, 155,6 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других главных средств.

— на общую сумму 348,2 млн грн, из них 192,6 млн грн — начальная цена выставленных на продажу прав требования по кредитам, 155,6 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других главных средств. ПАО «Проминвестбанк» — на общую сумму 167,1 млн грн, из них 162,8 млн грн — первоначальная стоимость выставленных на продажу объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств, 1,3 млн грн — прав требования по кредитам, 3,1 млн грн — дебиторской задолженности.

— на общую сумму 167,1 млн грн, из них 162,8 млн грн — первоначальная стоимость выставленных на продажу объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств, 1,3 млн грн — прав требования по кредитам, 3,1 млн грн — дебиторской задолженности. ПАО «АКБ «Капитал» — на общую сумму 120,6 млн грн, из них с начальной ценой 120,6 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и по цене 0,002 млн грн будут торговаться права требования по кредиту.

— на общую сумму 120,6 млн грн, из них с начальной ценой 120,6 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и по цене 0,002 млн грн будут торговаться права требования по кредиту. АО «Айбокс Банк» — на общую сумму 98,5 млн грн, из них с начальной ценой 26,7 млн ​​грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства, и по цене 24,3 млн грн — права требования по кредиту. Кроме того, дебиторская задолженность выставлена ​​на продажу с начальной ценой 47,4 млн грн.

— на общую сумму 98,5 млн грн, из них с начальной ценой 26,7 млн ​​грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства, и по цене 24,3 млн грн — права требования по кредиту. Кроме того, дебиторская задолженность выставлена ​​на продажу с начальной ценой 47,4 млн грн. АО «МР БАНК» — на общую сумму 43,5 млн грн, из них с начальной ценой 42,4 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и по цене 1,1 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, автомобили и другие основные средства.

— на общую сумму 43,5 млн грн, из них с начальной ценой 42,4 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и по цене 1,1 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, автомобили и другие основные средства. АО «Банк Форвард» — с начальной ценой 20,2 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

— с начальной ценой 20,2 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. АО «АКБ «Конкорд» — на общую сумму 10,2 млн грн, из них с начальной ценой 8,7 млн ​​грн на продажу выставлены права требования по кредитам и по цене 1,5 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

— на общую сумму 10,2 млн грн, из них с начальной ценой 8,7 млн ​​грн на продажу выставлены права требования по кредитам и по цене 1,5 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. ПАО «ЧБРР» — с начальной ценой 0,7 млн ​​грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

Подробнее с информацией о запланированных торгах и результатах продаж активов можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе « Продажа активов ».

Справка Finance.ua:

Возврат средств по депозиту в случае банкротства банка осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» № 4452-IV, вступившего в силу 23.02.2012 года.

Согласно этому закону, Фонд гарантирует выплату вкладчику средств на сумму до 200 тыс. гривен. В случае, если вклад в валюте, возврат осуществляется в гривне по курсу НБУ на момент введения в банк временной администрации.

В настоящее время действует положение, согласно которому до окончания действия военного положения в стране (и через три месяца после) вкладчику гарантируется возврат 100% его вклада. Но — в национальной валюте. Если вклад был в долларах или евро, возможно, его вернут гривной по невыгодному курсу.

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