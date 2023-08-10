На дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автофиксации правонарушений: адреса — Finance.ua

На дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автофиксации правонарушений: адреса Сегодня 11:02 — Казна и Политика

На дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автофиксации правонарушений: адреса

На автомобильных дорогах Украины с 11 августа приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

Об этом говорится в сообщении первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook.

«С 11 августа на автомобильных дорогах страны начнут работу еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые. Общее количество приборов фиксации с 11.08 будет 215», — сказано сообщении.

Расположение приборов

Запускаются впервые:

1. г. Бердичев (1 комплекс):

улица Одесская, 27, направление прибора улица Волочаевская

2. г. Кривой Рог (2 комплекса):

Никопольское шоссе, 22, направление прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии

Никопольское шоссе, 22, направление прибора улица Днепровское шоссе

3. г. Сумы (1 комплекс):

улица Харьковская, 111, направление прибора улица Войска Запорожского

4. г. Ужгород (2 комплекса):

улица Минайская, 8, направление прибора улица Антона Макаренко

улица Минайская, 24, направление прибора проспект Свободы

5. г. Черновцы (5 комплексов):

проспект Независимости, 125, направление прибора улица Героев Майдана

проспект Независимости, 94, направление прибора улица Небесной сотни

улица Героев Майдана, 160, направление прибора улица Александра Щербанюка

улица Галицкий шлях, 46-В, направление прибора улица Клубная

на 0 км+972 автодороги М-19−03 направление прибора Черновицкая объездная дорога

6. Винницкая область (2 комплекса):

на 491 км+090 автодороги М-30 направление прибора г. Умань

на 490 км+890 автодороги М-30 направление прибора г. Винница

7. Закарпатская область (2 комплекса):

на 2 км+395 автодороги Н-09 направление прибора с. Верхний Коропец

на 7 км+734 автодороги М-08 направление прибора улица Доманинская

8. Тернопольская область (3 комплекса):

на 328 км+315 автодороги М-19 направление прибора г. Тернополь

на 268 км+641 автодороги М-19 направление прибора г. Кременец

на 158 км+740 автодороги М-30 направление прибора пгт Великие Борки.

9. Черновицкая область (1 комплекс):

на 100 км+356 автодороги Р-62 направление прибора г. Сторожинец

Возобновляют работу:

1. г. Винница (1 комплекс):

проспект Юности, 46, направление прибора улица Келецкая

2. г. Львов (1 комплекс):

улица Шевченко, 313, направление прибора улица Ивана Величковского

3. г. Хмельницкий (2 комплекса):

Винницкое шоссе, 8/1, направление прибора улица Молдавская

проспект Мира, 65, направление прибора Староконстантиновское шоссе

4. г. Сумы (4 комплекса):

улица Харьковская, 96, направление прибора улица Сергея Табалы

улица Героев Сумщины, 10, направление прибора в улица Кустовская

улица Героев Сумщины, 27, направление прибора площадь Независимости

улица Героев Крут, 20, направление прибора улица Ивана Харитоненко

5. Житомирская область (2 комплекса):

на 127 км+246 автодороги М-06 направление прибора г. Киев

на 230 км+853 автодороги М-06 направление прибора г. Ровно

6. Ивано-Франковская область (1 комплекс):

на 240 км+283 автодороги Н-09 направление прибора улица Грушевского

7. Киевская область (11 комплексов):

на 21 км+730 автодороги М-06 направление прибора с. Капитановка

на 21 км+810 автодороги М-06 направление прибора г. Киев

на 66 км+250 автодороги М-06 направление прибора г. Житомир

на 24 км+400 автодороги М-05 направление прибора с. Вита-Почтовая

на 24 км+700 автодороги М-05 направление прибора пгт Глеваха

на 15 км+250 автодороги М-05 направление прибора г. Киев

на 15 км+740 автодороги М-05 направление прибора с. Вита-Почтовая

на 9 км +784 автодороги Р-01 направление прибора г. Киев

на 9 км +994 автодороги Р-01 направление прибора г. Обухов

на 49 км+150 автодороги М-03 направление прибора г. Харьков

на 37 км+700 автодороги М-07 направление прибора пгт Ворзель

8. Кировоградская область (1 комплекс):

на 248 км+169 автодороги М-05 направление прибора г. Одесса

9. Львовская область (6 комплексов):

на 555 км+730 автодороги М-06 направление прибора г. Львов

на 555 км+662 ​​автодороги М-06 направление прибора с. Красов

на 439 км+352 автодороги М-06 направление прибора улица Победы

на 541+296 автодороги М-06 направление прибора г. Каменополь

на 16 км+153 автодороги М-11 направление направления прибора г. Львов

на 21+671 автодороги М-10 направление прибора г. Львов

10. Одесская область (1 комплекс):

на 465 км+483 автодороги М-05 направление прибора г. Киев

11. Черниговская область (1 комплекс):

на 11 км+903 автодороги Н-27 направление прибора г. Мена

Штрафы за превышение скорости

Ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП составляет:

за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 340 грн.;

более чем на 50 км/ч — 1700 грн.

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