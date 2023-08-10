На дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автофиксации правонарушений: адреса — Finance.ua

На дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автофиксации правонарушений: адреса
На автомобильных дорогах Украины с 11 августа приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений.
Об этом говорится в сообщении первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook.
«С 11 августа на автомобильных дорогах страны начнут работу еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые. Общее количество приборов фиксации с 11.08 будет 215», — сказано сообщении.
Расположение приборов
Запускаются впервые:
1. г. Бердичев (1 комплекс):
- улица Одесская, 27, направление прибора улица Волочаевская
2. г. Кривой Рог (2 комплекса):
- Никопольское шоссе, 22, направление прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии
- Никопольское шоссе, 22, направление прибора улица Днепровское шоссе
3. г. Сумы (1 комплекс):
- улица Харьковская, 111, направление прибора улица Войска Запорожского
4. г. Ужгород (2 комплекса):
- улица Минайская, 8, направление прибора улица Антона Макаренко
- улица Минайская, 24, направление прибора проспект Свободы
5. г. Черновцы (5 комплексов):
- проспект Независимости, 125, направление прибора улица Героев Майдана
- проспект Независимости, 94, направление прибора улица Небесной сотни
- улица Героев Майдана, 160, направление прибора улица Александра Щербанюка
- улица Галицкий шлях, 46-В, направление прибора улица Клубная
- на 0 км+972 автодороги М-19−03 направление прибора Черновицкая объездная дорога
6. Винницкая область (2 комплекса):
- на 491 км+090 автодороги М-30 направление прибора г. Умань
- на 490 км+890 автодороги М-30 направление прибора г. Винница
7. Закарпатская область (2 комплекса):
- на 2 км+395 автодороги Н-09 направление прибора с. Верхний Коропец
- на 7 км+734 автодороги М-08 направление прибора улица Доманинская
8. Тернопольская область (3 комплекса):
- на 328 км+315 автодороги М-19 направление прибора г. Тернополь
- на 268 км+641 автодороги М-19 направление прибора г. Кременец
- на 158 км+740 автодороги М-30 направление прибора пгт Великие Борки.
9. Черновицкая область (1 комплекс):
- на 100 км+356 автодороги Р-62 направление прибора г. Сторожинец
Возобновляют работу:
1. г. Винница (1 комплекс):
- проспект Юности, 46, направление прибора улица Келецкая
2. г. Львов (1 комплекс):
- улица Шевченко, 313, направление прибора улица Ивана Величковского
3. г. Хмельницкий (2 комплекса):
- Винницкое шоссе, 8/1, направление прибора улица Молдавская
- проспект Мира, 65, направление прибора Староконстантиновское шоссе
4. г. Сумы (4 комплекса):
- улица Харьковская, 96, направление прибора улица Сергея Табалы
- улица Героев Сумщины, 10, направление прибора в улица Кустовская
- улица Героев Сумщины, 27, направление прибора площадь Независимости
- улица Героев Крут, 20, направление прибора улица Ивана Харитоненко
5. Житомирская область (2 комплекса):
- на 127 км+246 автодороги М-06 направление прибора г. Киев
- на 230 км+853 автодороги М-06 направление прибора г. Ровно
6. Ивано-Франковская область (1 комплекс):
- на 240 км+283 автодороги Н-09 направление прибора улица Грушевского
7. Киевская область (11 комплексов):
- на 21 км+730 автодороги М-06 направление прибора с. Капитановка
- на 21 км+810 автодороги М-06 направление прибора г. Киев
- на 66 км+250 автодороги М-06 направление прибора г. Житомир
- на 24 км+400 автодороги М-05 направление прибора с. Вита-Почтовая
- на 24 км+700 автодороги М-05 направление прибора пгт Глеваха
- на 15 км+250 автодороги М-05 направление прибора г. Киев
- на 15 км+740 автодороги М-05 направление прибора с. Вита-Почтовая
- на 9 км +784 автодороги Р-01 направление прибора г. Киев
- на 9 км +994 автодороги Р-01 направление прибора г. Обухов
- на 49 км+150 автодороги М-03 направление прибора г. Харьков
- на 37 км+700 автодороги М-07 направление прибора пгт Ворзель
8. Кировоградская область (1 комплекс):
- на 248 км+169 автодороги М-05 направление прибора г. Одесса
9. Львовская область (6 комплексов):
- на 555 км+730 автодороги М-06 направление прибора г. Львов
- на 555 км+662 автодороги М-06 направление прибора с. Красов
- на 439 км+352 автодороги М-06 направление прибора улица Победы
- на 541+296 автодороги М-06 направление прибора г. Каменополь
- на 16 км+153 автодороги М-11 направление направления прибора г. Львов
- на 21+671 автодороги М-10 направление прибора г. Львов
10. Одесская область (1 комплекс):
- на 465 км+483 автодороги М-05 направление прибора г. Киев
11. Черниговская область (1 комплекс):
- на 11 км+903 автодороги Н-27 направление прибора г. Мена
Штрафы за превышение скорости
Ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП составляет:
- за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 340 грн.;
- более чем на 50 км/ч — 1700 грн.
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