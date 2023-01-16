На Днепропетровщине разоблачена схема по хищению продуктов питания, которые предназначались для 45 воинских частей — Finance.ua

На Днепропетровщине разоблачена схема по хищению продуктов питания, которые предназначались для 45 воинских частей Сегодня 20:43 — Криминал

На Днепропетровщине разоблачена схема по хищению продуктов питания, которые предназначались для 45 воинских частей, Фото: ДБР

Государственное бюро расследований блокировало в Днепропетровской области схему масштабного хищения продуктов, предназначенных для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей. Только за полгода войны в 2022 году оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен.

В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников.

Фото: ДБР

В ходе масштабной спецоперации ГБР провело почти 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен в разной валюте, вероятно полученных преступным путем.

Изъятые продукты будут переданы военным. Также с целью возмещения ущерба изъяты десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а также черновая документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Фото: ДБР

В настоящее время одному из представителей фирмы сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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