На что жалуются украинцы в странах ЕС (исследование) — Finance.ua

На что жалуются украинцы в странах ЕС (исследование) Сегодня 16:29 — Личные финансы

На что жалуются украинцы в странах ЕС (исследование)

Агентство ЕС по фундаментальным правам заказало исследование о том, с какими вызовами сталкиваются украинские беженцы.

Об этом пишет uamedia.eu.

Так, одной из ключевых проблем украинцев в странах ЕС является незнание их языков. В среднем 25% людей вообще не владеют тем языком, а 41% знают язык плохо. Однако в Польше эта ситуация лучше. Только 12% живущих в Польше беженцев из Украины совсем не понимают польского языка. Еще 38% плохо говорят на нем, 33% — наоборот. Кардинально иная ситуация с Эстонией и Румынией. Здесь язык страны совершенно неизвестен 65% и 58% беженцев соответственно.

Значительная часть украинцев пытается преодолеть языковой барьер. В проанализированных странах ЕС в среднем 23% беженцев посещают языковые курсы и улучшают знание языка. Еще 15% посещали такие занятия, но прекратили. В то же время 22% украинцев только планируют это делать.

Украинцы жалуются на условия проживания

Беженцы из Украины преимущественно живут в частных домах и квартирах — самостоятельно или в семье. Только 6% проживают в приютах или лагерях для перемещенных лиц. Поэтому самая большая проблема, на которую жалуются украинцы, — отсутствие приватности. Средний результат для опрошенных стран составляет 36%, в Польше — 38%.

Так, общая кухня с незнакомцами разочаровывает 29% живущих в Польше беженцев, общая ванна или туалет — 26%, отсутствие тихой/отдельной комнаты для обучения детей — 25%, а слишком много шума в доме/квартире — 23%.

Украинцы довольны работой в ЕС

Значительная часть беженцев из Украины нашла место работы: в среднем 39% мужчин и 31% женщин сейчас имеют оплачиваемую работу. Лучше всего в Словакии, на втором месте — Польша, на третьем — Эстония.

Беженцы из Украины, работающие в странах ЕС, в целом удовлетворены условиями трудоустройства. Хотя они выделяют ряд проблем. Среди них очень длинный рабочий день, слишком низкооплачиваемая работа и отсутствие трудового договора.

Беженцы жалуются на здоровье

Состояние здоровья украинцев, бегущих от войны, вызывает тревогу. Только 5% респондентов описывают его как «очень хорошо» и 26% — как «хорошо». Худшая ситуация в Польше, где свое здоровье как «плохо» оценивает 21% украинцев. Также в случае доступа к медицинской помощи беженцы из Украины указывают языковой барьер как самое серьезное препятствие. В десяти опрошенных странах эта причина указывается в среднем 47% респондентов. Здесь лидируют Испания и Германия (58%), наименее существенная проблема — в Эстонии (17%).

Многие респонденты (30%) также признают, что не пользуются медицинской помощью, потому что не знают, куда и к кому обратиться. Третья, наиболее часто упомянутая причина — отсутствие медицинского страхования. Это мешает почти каждому пятому (18%) из Украины заботиться о своем здоровье. Кроме того, украинцы жалуются на психологическое здоровье. Так, почти половина респондентов ответила, что чувствует депрессию и редко чувствует себя расслабленными.

uamedia По материалам:

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