На Черниговщине откроют еще один автомобильный маршрут в Киев — Finance.ua

На Черниговщине откроют еще один автомобильный маршрут в Киев
На Черниговщине откроют еще один автомобильный маршрут в Киев.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
«Сегодня мы открываем еще один автомобильный маршрут до города Киева. Я не буду сейчас анонсировать где — черниговцы и так все понимают. Автомобильный маршрут будет работать ежедневно, с 5 утра до 21 вечера. Ограничения по движению — до 10 тонн, поэтому все фуры и все крупногабаритные другие транспортные средства идут другой дорогой, по которой ходили раньше. Ограничение — 10 тонн», — отметил он.
Ориентировочно раз в неделю путь будут закрывать для проведения регламентных работ.
«Об этом будем заранее сообщать, чтобы жители области и гости нашего города планировали логистику», — предупредил Чаус.
В то же время он призвал не фотографировать, не снимать и не рассказывали о новом маршруте в комментариях.
«Чем больше вокруг него будет тишины, тем дольше он просуществует», — сообщил он.
Ранее стало известно о восстановлении поврежденного моста на Черниговщине на трассе М-01. Это кратчайший транспортный связь Чернигова с Киевом
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