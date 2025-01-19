На CES представили дома-трансформеры с ИИ — Finance.ua
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На CES представили дома-трансформеры с ИИ

Технологии&Авто
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На CES представили дома-трансформеры с ИИ
На CES представили дома-трансформеры с ИИ, Фото: electrek.co
На выставке CES 2025 итальянская дизайнерская фирма Pininfarina и калифорнийский стартап AC Future представили серию модульных домов на основе солнечной энергии, оборудованных системами искусственного интеллекта. Новинки включают в себя стационарный мини-дом, прицеп-трансформер и мобильное жилье, каждый из которых предлагает различные решения для автономной и устойчивой жизни.
AI-THu (AI Transformer Home Unit) — это компактный экологичный дом, работающий от солнечной энергии. Основная жилая зона трансформируется в гостиную, рабочий кабинет или дополнительную спальню, а выдвижные системы хранения обеспечивают эффективное использование пространства.
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
К ключевым особенностям относятся система «умный дом», генератор воды, накопитель энергии и бытовая техника премиум-класса. Стоимость базовой модели стартует от $98,000.
AI-THt — это 7-метровый прицеп. Уникальный аэродинамический дизайн обеспечивает удобство буксировки, а просторный интерьер совмещает стиль и функциональность. Отсутствие кабины для водителя позволяет максимально улучшить внутреннее пространство.
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
AI-THd — это компактный автомобиль-трансформер, способный быстро превращаться в жилое пространство. Водительская кабина трансформируется в офис или спальное место, обеспечивая комфорт даже во время долгих путешествий. Как и другие модели, AI-THd оснащен солнечными панелями и системами ИИ, управляющими всеми функциями дома.
Все три модели созданы на единой модульной платформе с акцентом на экологичность и энергоэффективность. Технологии позволяют домам функционировать автономно, включая производство энергии и воды, что делает их идеальными для экологической жизни.
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Бронирование уже открыто, а первые поставки ожидаются в конце 2026 года. Pininfarina и AC Future предлагают не только комфорт и стиль, но и перспективное решение для устойчивой жизни, которое меняет представление о современной мобильной архитектуре.
По материалам:
cikavosti
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