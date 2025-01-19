На CES представили дома-трансформеры с ИИ — Finance.ua

На CES представили дома-трансформеры с ИИ 19.01.2025, 00:23 — Технологии&Авто

На CES представили дома-трансформеры с ИИ, Фото: electrek.co

На выставке CES 2025 итальянская дизайнерская фирма Pininfarina и калифорнийский стартап AC Future представили серию модульных домов на основе солнечной энергии, оборудованных системами искусственного интеллекта. Новинки включают в себя стационарный мини-дом, прицеп-трансформер и мобильное жилье, каждый из которых предлагает различные решения для автономной и устойчивой жизни.

AI-THu (AI Transformer Home Unit) — это компактный экологичный дом, работающий от солнечной энергии. Основная жилая зона трансформируется в гостиную, рабочий кабинет или дополнительную спальню, а выдвижные системы хранения обеспечивают эффективное использование пространства.

Фото: electrek.co

К ключевым особенностям относятся система «умный дом», генератор воды, накопитель энергии и бытовая техника премиум-класса. Стоимость базовой модели стартует от $98,000.

AI-THt — это 7-метровый прицеп. Уникальный аэродинамический дизайн обеспечивает удобство буксировки, а просторный интерьер совмещает стиль и функциональность. Отсутствие кабины для водителя позволяет максимально улучшить внутреннее пространство.

Фото: electrek.co

AI-THd — это компактный автомобиль-трансформер, способный быстро превращаться в жилое пространство. Водительская кабина трансформируется в офис или спальное место, обеспечивая комфорт даже во время долгих путешествий. Как и другие модели, AI-THd оснащен солнечными панелями и системами ИИ, управляющими всеми функциями дома.

Все три модели созданы на единой модульной платформе с акцентом на экологичность и энергоэффективность. Технологии позволяют домам функционировать автономно, включая производство энергии и воды, что делает их идеальными для экологической жизни.

Фото: electrek.co

Бронирование уже открыто, а первые поставки ожидаются в конце 2026 года. Pininfarina и AC Future предлагают не только комфорт и стиль, но и перспективное решение для устойчивой жизни, которое меняет представление о современной мобильной архитектуре.

cikavosti По материалам:

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