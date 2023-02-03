На базе криптовалюты Ripple в Черногории появится национальная криптовалюта — Finance.ua

На базе криптовалюты Ripple в Черногории появится национальная криптовалюта 03.02.2023, 08:12 — Криптовалюта

На базе криптовалюты Ripple в Черногории появится национальная криптовалюта

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович в своем Twitter объявил, что правительство страны совместно с Ripple разрабатывает цифровую валюту для центрального банка (CBDC). Чиновник уже встретился с генеральным директором Ripple Брэдом Гарлингхаусом и вице-президентом Джеймсом Уоллисом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«В сотрудничестве с Ripple и Центральным банком мы запустили пилотный проект по созданию первой цифровой валюты или стабильной монеты для Черногории», — заявил Абазович.

Пока неизвестно, какой именно официальный статус будет иметь новая виртуальная монета, поскольку у Черногории в настоящее время нет собственной национальной валюты. Страна пользуется евро, несмотря на то, что не является ни частью еврозоны, ни членом Европейского союза.

Правительство Черногории уже несколько месяцев исследует возможности криптоиндустрии, которые помогут экономике страны. В апреле прошлого года даже провело дискуссионную панель, посвященную цифровым активам, которую посетил соучредитель Ethereum Виталик Бутерин. В то же время отец эфира получил черногорское гражданство.

Черногория не первая страна, пытающаяся ввести цифровые активы во внутреннее обращение. Напомним, уже в этом году центральный банк Турции (TCMB) планирует запустить государственную криптовалюту. Цифровая лира интегрируется с системой идентификации и платежной системой FAST. Разработкой, исследованием и тестированием CBDC будет заниматься Центральный банк в сотрудничестве с Минфином и Научно-техническим исследовательским институтом Турции.

noworries По материалам:

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