На аукцион повторно выставили крупнейший участок «Земельного банка» — Finance.ua

На аукцион повторно выставили крупнейший участок «Земельного банка» Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

На аукцион повторно выставили крупнейший участок «Земельного банка»

Система Prozorro. Продажи объявила повторный аукцион по продаже крупнейшего сельскохозяйственного участка «Земельного банка» площадью 3968,9 га, расположенного в Кировоградской области.

Об этом сообщила пресс-служба «Земельного банка».

Стартовая цена лота составляет 13,7 миллионов гривен. Участок предназначен для ведения товарного сельскохозяйственного производства, а срок его аренды — 14 лет.

Торги намечены на 17 февраля 2025 года. Благодаря удобному расположению, большой площади и высокому качеству почв этот участок — крайне привлекательный актив для аграрных компаний, планирующих масштабные бизнес-проекты.

Для участия в аукционе заинтересованным требуется:

Зарегистрироваться на платформе Prozorro. Продажи через одну из подключенных площадок.

Подать заявление на участие и пакет необходимых документов.

Уплатить регистрационный сбор и гарантийный взнос в размере 4 миллионов гривен.

Участники смогут предложить свои ставки, соревнуясь за право аренды актива со значительным потенциалом развития.

Добавим, что этот участок уже выставлялся на аукцион раньше, но он не состоялся. Победитель ООО «Братское-Агро», которое на торгах предложило 133 млн гривен без НДС, в течение 20 рабочих дней не заключило договор субаренды с «Государственным земельным банком».

Также победитель должен был уплатить предложенную сумму и НДС в течение следующих 5 рабочих дней. Однако обязательства не были исполнены.

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Генеральный директор «Земельного банка» Ярослав Ярославский отметил, что «Братское-Агро» уже не сможет принять участие в новом аукционе и побороться за этот лот.

Это предприятие ранее успешно взяло в субаренду 6 земельных участков проекта «Земельный банк» общей площадью почти 2 тысячи гектаров, уплатив 75 миллионов гривен с НДС.

agronews По материалам:

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