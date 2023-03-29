На Android-смартфонах обнаружено новое вредоносное ПО, которое похищает деньги пользователей — Finance.ua

На Android-смартфонах обнаружено новое вредоносное ПО, которое похищает деньги пользователей Сегодня 18:00 — Финтех и Карты

Специалисты по кибербезопасности компании Cleafy сообщили о появлении нового вредоносного ПО под названием Nexus. Вредонос ворует деньги из банковских программ владельцев смартфонов на мобильной ОС Android, маскируясь под полезное приложение.

Появившийся на различных хакерских форумах в начале 2023 года троян распространяется по подписке, и его готовое решение стоит $3 тысяч, передает TechRadar.

Nexus попадает в устройство Android, маскируясь как аутентичное приложение в сторонних магазинах приложений Android, а не в Google Play. После такого заражения устройства жертвы становятся частью ботнета, контролируемого хакером, — говорится в отчете Cleafy.

Отмечается, что Nexus — мощное вредоносное программное обеспечение, способное считывать коды двухфакторной аутентификации (2ФА) с SMS-сообщений и приложений Google Authenticator, злоупотребляя Accessibility services.

Как и другие банкеры, Nexus ориентирован на захват чужих аккаунтов, связанных с банковскими услугами и криптовалютными сервисами, и последующего входа в них и кражи денежных средств жертв. «Интерфейс Nexus поддерживает удаленное внедрение около 450 реалистично смотрящихся страниц входа в банковское приложение для кражи учетных данных», — добавили в Cleafy.

По данным исследователей, к настоящему моменту разработчики трояна уже внедрили механизм автоматического обновления, и сейчас они работают над шифрованием, которое может быть использовано для сокрытия вредных действий на зараженных устройствах или для работы вымогательного модуля.

УНІАН По материалам:

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