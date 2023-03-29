На Android-смартфонах обнаружено новое вредоносное ПО, которое похищает деньги пользователей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Android-смартфонах обнаружено новое вредоносное ПО, которое похищает деньги пользователей

Финтех и Карты
0
Специалисты по кибербезопасности компании Cleafy сообщили о появлении нового вредоносного ПО под названием Nexus. Вредонос ворует деньги из банковских программ владельцев смартфонов на мобильной ОС Android, маскируясь под полезное приложение.
Появившийся на различных хакерских форумах в начале 2023 года троян распространяется по подписке, и его готовое решение стоит $3 тысяч, передает TechRadar.
Nexus попадает в устройство Android, маскируясь как аутентичное приложение в сторонних магазинах приложений Android, а не в Google Play. После такого заражения устройства жертвы становятся частью ботнета, контролируемого хакером, — говорится в отчете Cleafy.
Отмечается, что Nexus — мощное вредоносное программное обеспечение, способное считывать коды двухфакторной аутентификации (2ФА) с SMS-сообщений и приложений Google Authenticator, злоупотребляя Accessibility services.
Как и другие банкеры, Nexus ориентирован на захват чужих аккаунтов, связанных с банковскими услугами и криптовалютными сервисами, и последующего входа в них и кражи денежных средств жертв. «Интерфейс Nexus поддерживает удаленное внедрение около 450 реалистично смотрящихся страниц входа в банковское приложение для кражи учетных данных», — добавили в Cleafy.
Место для вашей рекламы
По данным исследователей, к настоящему моменту разработчики трояна уже внедрили механизм автоматического обновления, и сейчас они работают над шифрованием, которое может быть использовано для сокрытия вредных действий на зараженных устройствах или для работы вымогательного модуля.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.