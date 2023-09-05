На 6 месяцев: страна ЕС продлила временную защиту для украинцев — Finance.ua

На 6 месяцев: страна ЕС продлила временную защиту для украинцев Сегодня 17:46

Греция продлила действие временной защиты для украинцев еще на шесть месяцев. Решение об этом принял министр миграции и убежища Греции Димитрис Кайридис.

Предыдущий шестимесячный срок действия статуса завершился 4 сентября, сообщает ekathimerini.com

Теперь украинцы будут пользоваться временной защитой в Греции до 4 марта 2024 года. На столько времени продлят соответствующие виды на жительство.

Для украинцев, которые ищут убежище в этой стране, на сайте Министерства миграции и убежища работает информационный портал. Информация доступна на украинском, английском и греческом языках.

Греция предоставила убежище 25 тысячам беглецов от войны в Украине. Беженцы имеют доступ к государственной медицине и образованию. Также право на временное жилье в пункте приема в Синтики.

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