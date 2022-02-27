Минэнерго: население и бизнес не будут отключать от света за неуплату — Finance.ua
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Минэнерго: население и бизнес не будут отключать от света за неуплату

Сегодня 21:27Личные финансы
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ЭлектричествоЭлектричество
Поставщики будут продолжать предоставлять услуги по подаче электричества даже клиентам, которые не оплачивают счета.
Такое поручение дало Министерство энергетики, сообщает UBR.
Операторы систем распределения (ОСР) не будут отключать население и бизнес от электроэнергии за неуплату услуг. Соответствующие задачи перед поставщиками поставило Министерство энергетики.
"Министр энергетики довел до сведения руководства компаний операторов систем распределения информацию о возможности отключения никаких категорий потребителей от энергоснабжения — ни бытовых потребителей, ни предприятий государственной и коммунальной собственности, ни бизнеса — на время действия военного состояния",— сказано в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УБР
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