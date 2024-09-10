Мы не можем заставить россию соблюдать международное право, — ООН — Finance.ua
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Мы не можем заставить россию соблюдать международное право, — ООН

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Мы не можем заставить россию соблюдать международное право, — ООН
Мы не можем заставить россию соблюдать международное право, — ООН
Организация Объединенных Наций (ООН) не имеет инструментов или полномочий, чтобы заставить российскую федерацию (рф) соблюдать международное право. Она только продолжает «надеяться и ждать».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Генеральной Ассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса во время пресс-конференции в Нью-Йорке.
Как отметил Фрэнсис, ООН действует в соответствии с общими ценностями, а также убеждениями, надеясь, что все члены международной организации будут придерживаться обязательств и уважать территориальную целостность других стран.
По его словам, ООН продолжает надеяться и ждать, что рф будет выполнять обязанности, однако он сомневается в том, что у организации достаточно возможностей и полномочий, чтобы заставить страну-террориста соблюдать Устав ООН и международное право.
Также Фрэнсис отметил, что Генеральная Ассамблея приняла «ряд решительных резолюций», призывающих врага соблюдать закон и вывести своих террористов с территории Украины.
«Я сам добавил в резолюцию слово „немедленно“. Эта агрессия россии является грубым нарушением международного права, и мы не можем с этим мириться», — подчеркнул он.
Согласно заявлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские террористы продолжают применять против украинских защитников специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.
По материалам:
РБК-Україна
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