МТБ Банк стал участником в программе «Бонус к депозиту» от Минфин — Finance.ua

МТБ Банк стал участником в программе «Бонус к депозиту» от Минфин Сегодня 14:04 — Кредит&Депозит

Украинцы все больше доверяют свои денежные средства банкам, увеличивая вклады и храня свои средства не под матрасом, а в банковских учреждениях. При этом зарабатывать на депозите можно больше, воспользовавшись программой Бонус к депозиту от Минфин.

МТБ Банк с депозитом «Срочный, Накопительный». С 22.11.22 новым участником программы «Бонус» от Минфина стал

Вот основная информация о депозите

Група вкладників для фізичних осіб Валюти депозиту гривня Мінімальний термін від 84 днів у гривнях Сума депозиту від 100 000 грн Пролонгація так Виплата відсотків щомісяця Нарахування відсотків на поточний рахунок

Внимание! Размер бонуса указан до уплаты налогов.

В акции не участвуют депозиты

С суммой менее 100 тыс. гривен.

Клиентов, имеющих действительные вклады или вклады в течение 30 дней до подачи заявки в банк.



При указании недостоверных данных.



Как получить бонус:

Заполните «Заявку на бонус» по ссылке. Разместите депозит в выбранном банке.

Подтвердите размещение депозита и получите бонус.



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