МТБ Банк стал участником в программе «Бонус к депозиту» от Минфин — Finance.ua
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МТБ Банк стал участником в программе «Бонус к депозиту» от Минфин

Кредит&Депозит
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Украинцы все больше доверяют свои денежные средства банкам, увеличивая вклады и храня свои средства не под матрасом, а в банковских учреждениях. При этом зарабатывать на депозите можно больше, воспользовавшись программой Бонус к депозиту от Минфин.
С 22.11.22 новым участником программы «Бонус» от Минфина стал МТБ Банк с депозитом «Срочный, Накопительный».

Вот основная информация о депозите

Група вкладників для фізичних осіб
Валюти депозиту гривня
Мінімальний термін від 84 днів у гривнях
Сума депозиту від 100 000 грн
Пролонгація так
Виплата відсотків щомісяця
Нарахування відсотків на поточний рахунок
Внимание! Размер бонуса указан до&nbsp;уплаты налогов.
Внимание! Размер бонуса указан до уплаты налогов.

В акции не участвуют депозиты

  • С суммой менее 100 тыс. гривен.
  • Клиентов, имеющих действительные вклады или вклады в течение 30 дней до подачи заявки в банк.
  • При указании недостоверных данных.

Как получить бонус:

  1. Заполните «Заявку на бонус» по ссылке.
  2. Разместите депозит в выбранном банке.
  3. Подтвердите размещение депозита и получите бонус.
По материалам:
Finance.ua
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