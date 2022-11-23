МТБ Банк стал участником в программе «Бонус к депозиту» от Минфин — Finance.ua

МТБ Банк стал участником в программе «Бонус к депозиту» от Минфин
Украинцы все больше доверяют свои денежные средства банкам, увеличивая вклады и храня свои средства не под матрасом, а в банковских учреждениях. При этом зарабатывать на депозите можно больше, воспользовавшись программой Бонус к депозиту от Минфин.
С 22.11.22 новым участником программы «Бонус» от Минфина стал МТБ Банк с депозитом «Срочный, Накопительный».
Вот основная информация о депозите
|Група вкладників
|для фізичних осіб
|Валюти депозиту
|гривня
|Мінімальний термін
|від 84 днів у гривнях
|Сума депозиту
|від 100 000 грн
|Пролонгація
|так
|Виплата відсотків
|щомісяця
|Нарахування відсотків
|на поточний рахунок
В акции не участвуют депозиты
- С суммой менее 100 тыс. гривен.
- Клиентов, имеющих действительные вклады или вклады в течение 30 дней до подачи заявки в банк.
- При указании недостоверных данных.
Как получить бонус:
- Заполните «Заявку на бонус» по ссылке.
- Разместите депозит в выбранном банке.
- Подтвердите размещение депозита и получите бонус.
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