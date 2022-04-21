Можно ли получить страховую выплату в военное время — эксперт — Finance.ua
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Можно ли получить страховую выплату в военное время — эксперт

Сегодня 16:51Страхование
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Можно ли получить страховую выплату в военное время — экспертМожно ли получить страховую выплату в военное время — эксперт
Урегулирование классических страховых случаев не изменилось, а вот по имущественным видам страхования решения принимаются с учетом всех обстоятельств и доказательств.
Об этом во время вебинара «Страхование во время войны» рассказала директор по андерайтингу и методологии Альфа Страхование Ирина Корлиханова.
«Повреждение транспорта или имущественного ущерба, которые произошли в результате военных действий или орудий войны — это классическое исключение в украинских и международных договорах страхования. В мире существует такой вид страхования, который называется „Страхование от военных и террористических рисков“. Он не связан с классическими видами страхования транспорта или имущества. Сейчас такой вид страхования у нас в стране не очень развит и не имел спроса, потому что дорого. Если застраховать квартиру по классическим рискам стоит 2-3 тыс., то застраховать квартиру по военным рискам стоит 2-3 тыс. долларов. Не каждый может себе это позволить», — отметила она.
Относительно личных видов страхования, таких как, например, медицинское страхование, необходимо смотреть на условия договоров.
Ирина Корлиханова говорит, что есть договоры, как правило, для корпоративных клиентов, покрывающих военные риски, например, если человек попал под обстрел.
«Такие договоры покупали юридические лица, осуществлявшие свою деятельность у временно оккупированных ОРДЛО. Покрытие действует на всей территории Украины. Для физических лиц, заключавших договор страхования не через своего работодателя, это, к сожалению, классическое исключение. За такие риски отвечает государство», — объяснила Ирина Корлиханова.
По материалам: Finance.ua
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