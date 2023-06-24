Можно ли открыть несколько депозитов в одном банке — Finance.ua

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Можно ли открыть несколько депозитов в одном банке

Кредит&Депозит
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Можно ли открыть несколько депозитов в одном банке
Можно ли открыть несколько депозитов в одном банке
Депозит — это современный финансовый инструмент для хранения средств в банке под процент, подлежащий возврату в определенный срок. Ограничений по открытию нескольких вкладов в одном банке нет.
Об этом пишет ФинКульт.
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«Депозит — это средства в наличной или безналичной форме в валюте Украины или в иностранной валюте, привлеченные банком от вкладчика (или поступившие для вкладчика) на условиях договора банковского счета, банковского вклада, включая начисленные проценты на такие средства. Такой депозит можно открывать в гривне или иностранной валюте, размещать бессрочно или на определенный срок. Вкладчик может разместить срочный депозит с автоматической пролонгацией его на новый срок. Ограничений по открытию нескольких вкладов в одном банке нет, но лучше вкладчику уточнить информацию в банке, клиентом которого он является», — сказано в сообщении.

Если банк признан неплатежеспособным

В связи с началом полномасштабной войны действует Закон, согласно которому в течение действия военного положения и трех месяцев после его завершения гарантируется возврат 100% суммы банковских вкладов для физических лиц и ФЛП вместе с начисленными процентами.
После завершения трехмесячного периода со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма возмещения средств вкладчикам по всем вкладам в одном банке будет составлять 600 тысяч гривен, независимо от количества вкладов в банке.

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При расчете гарантированной суммы возмещения в неплатежеспособном банке, к выплате вкладчику Фонд гарантирования учитывает все средства, размещенные вкладчиком на депозитных, текущих и карточных счетах, в том числе счетах, открытых для получения социальных выплат, пенсий, стипендий в одном банке.
«Следует помнить, что одним из правил сбережения средств является диверсификация, поэтому советуем их держать в разных валютах, одна из которых должна быть национальной», — отметили в ФинКульте.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам:
Finance.ua
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