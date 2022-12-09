Можно ли не платить по кредиту во время войны — Finance.ua

Можно ли не платить по кредиту во время войны Сегодня 09:08 — Кредит&Депозит

Можно ли не платить по кредиту во время войны

С началом полномасштабной войны официальный курс доллара вырос на 25%, а значит, доходы населения снизились. Также некоторые граждане потеряли и сам источник доходов, соответственно доля неработающих кредитов выросла.

Банки в свою очередь предлагают украинцам кредитные каникулы, если у них просрочка более 90 дней. Однако у многих могло из-за этого сложиться заблуждение, что кредитные каникулы равны не платить за кредит и проценты по нему.

Что такое неработающие кредиты

Неработающие кредиты (NPL — non-performing loans) — это кредиты по телу или процентам по которым есть просрочка более 90 дней, или те, где заемщик, скорее всего, не выполнит своих обязательств.

В общей сложности в госбанках сконцентрировано около 80% таких кредитов.

«Полномасштабная война ожидаемо приведет к существенному ухудшению платежеспособности заемщиков, а значит — к росту потерь от кредитного риска и доли NPL», — подчеркивают в НБУ.

Аналитик Евгений Дубогрыз объясняет , что в связи с войной есть ряд заемщиков, которые не могут платить так, как раньше, поскольку их доходы существенно снизились, или их бизнес разрушен и платить просто не с чего. Следовательно, они пользуются так называемыми кредитными каникулами, то есть «не платят здесь и сейчас».

«Норма о кредитных каникулах — это об облегчении условий для заемщиков. Для банков она ничего не меняет в плане неработающих кредитов — если заемщик не платит, не может или не сможет платить, то это NPL. Независимо от того, платит ли он сейчас. Независимо от того, имеет ли право — юридически — отсрочить», — отмечает Дубогрыз.

Можно ли не платить за кредит

Согласно закону, регулирующему ряд норм во время действия военного положения и еще 30 дней после, некоторые штрафные санкции не начисляются, а пеня списывается и т.д. Поэтому журналисты спросили адвокатов, есть ли какие-то смягчения для заемщиков в юридическом разрезе.

Адвокат Игорь Чудовский в комментарии рассказывает, что торгово-промышленная палата признала, что во время военного положения может применяться норма об установлении форс-мажорных обстоятельств для должников банков.

«Если кредитор, а именно банк обратится в суд с иском о взыскании долга, то суд может применить норму о форс-мажоре при уплате должником долга и начислить к взысканию только сумму кредита и проценты. Другие начисления в виде пени и штрафов во время войны не начисляются. Еще действует мораторий на взыскание предмета ипотеки и выселение из жилья. Это именно те нормы, которые действуют во время военного положения», — говорит адвокат.

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По словам эксперта, таким образом, следует сделать выводы, что долг нужно платить, а если возникают трудности при уплате, то следует «договариваться с банком об условиях уплаты кредита, а именно об отсрочке или изменении суммы и графике платежей». Адвокат советует украинцам оформлять подобные договоренности в письменном виде как дополнительные соглашения.

Другая эксперт, адвокат АО Legal Strategy Оксана Дурова, отметила, что законодательство Украины до введения военного положения не предусматривало такого основания для неуплаты кредита как потеря работы или отсутствие каких-либо источников финансирования.

Однако в настоящее время предусмотрены определенные смягчения по оплате кредитов. Так, в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены при просрочке заемщиком выполнения денежного обязательства по договору заемщик освобождается от ответственности, определенной статьей 625 ГК, а также от обязанности уплаты в пользу кредитодателя (займодателя) неустойки (штрафа, пени) за такую просрочку.

То есть неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена соответствующими договорами, начисленные включительно с 24 февраля 2022 за просрочку выполнения (невыполнение, частичное выполнение) по таким договорам, подлежат списанию кредитодателем (заимодателем).

Чтобы помочь клиентам, банки, в свою очередь, вводят так называемые кредитные каникулы, или программы реструктуризации кредитного долга. Это может быть положительным моментом для клиента, которому рано или поздно придется оплатить кредит и понести некоторые негативные последствия. Однако заемщику просто не выгодно накапливать долг и не вносить хотя бы какие-то умеренные суммы для оплаты кредита.

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Телеканал 24 По материалам:

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